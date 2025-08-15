S tržišta se povlači poznata čokolada, sadrži opasne kancerogene tvari

S tržišta se hitno povlači poznata čokolada zbog utvrđene visoke razine mikotoksina, javlja Danica.

Kako navode u europskom sustavu za sigurnost hrane, otkrivene su prekomjerne razine aflatoksina i okratoksina A u čokoladicama iz Dubaija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Riječ je o proizvodu Dubai-Schokoriegel, odnosno Dubai čokoladice, koje su iz Dubaija distribuirane u Hrvatsku, Njemačku i Španjolsku. Kontrolom na prodajnom mjestu u Njemačkoj inspektori su otkrili aflatoksine u udjelu od 15,6 mikrograma po kilogramu. Dopušten je 1,1 mikrogram.

Osim toga, otrkiven je i viši udjel okratoksina tipa A (OTA) – 2,0 mikrograma po kilogramu (dopušteno je 1,1 mikrograma).

Rizik je ozbiljan te je inspekcija naredila hitno povlačenje čokolade s njemačkog tržišta. Mjerodavne hrvatske službe o tome se zasad ne izjašnjavaju, pa nije poznato u kojim su dućanima prodavane u našoj zemlji.

Aflatoksini su skupina toksina gljivica koji uzrokuju ozbiljna oštećenja zdravlja ljudi, ponajviše jetre. Akutna otrovanja zovu se aflatoksikoza i mogu dovesti do zatajenja jetre i smrti. Pokusi na laboratorijskim životinjama pokazali su ozbiljan rizik od razvoja karcinoma jetre kod veće izloženosti aflatoksinima.

S druge strane, istraživanja koje je naručila Europska komisija pokazala su da mikotoksin OTA može izravno oštetiti DNK, a potvrđeno je da u većim koncentracijama može izazvati karcinom bubrega.

Tvar je iznimno genotoksična i kancerogena te postoji ozbiljna zdravstvena briga jer se okratoksin tipa A nalazi u većini prehrambenih proizvoda, navode znanstvenici. Doduše, u manjim udjelima.