S prvim danom nove godine Hrvatska preuzima nadzor svog zračnog prostora

Naša je država, kupivši 12 borbenih zrakoplova Rafala od Republike Francuske, postala sposobna preuzeti potpuni nadzor i zaštitu svog zračnog prostora. I to će učiniti već od 1. siječnja 2026. godine.

Potvrdio je to i za nacionalne medije ministar obrane Ivan Anušić, ističući kako su posade uglavnom osposobljene. Doduše još uvijek ima nešto posla oko dovršetka obuke, kao i opreme, ali sve će to biti vrlo brzo riješeno. I to, precizirao je Anušić, do kraja godine, a najkasnije početkom iduće, piše DuList.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Više, dakle, neće biti potrebno da nam zračni prostor nadziru i čuvaju susjedne članice NATO-a, što su prošle godine činile Italija i Mađarska.