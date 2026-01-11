S HRT-a odlazi još jedna novinarka: "Platila je zbog toga veliku cijenu, ali je ostala uspravna, oštra i principijelna"

Novinarka HRT-a Maja Sever na Facebooku se oprostila od kolegice koja odlazi s javne televizije. Objavila je da u mirovinu odlazi HRT-ova novinarka Biljana Romić.

"Bilja ide u penziju. Onu običnu penziju, bez sata s ugraviranom zahvalom firme (u bilo kojem obliku). Njezine emisije na HR3 idu s njom. Romić su kolegice i kolege iz redakcije ispratili s iznenađenjem i iskrenim, ljudskim oproštajem, a ona je sinoć organizirala tako dobar tulum. Bilja je oštra, principijelna, pametna, beskompromisna i hrabra. Platila je zbog toga veliku cijenu, ali je ostala uspravna, oštra i principijelna. Snažna i mudra sindikalistica za koju sam često u teškim pregovorima znala govoriti da je moja pamet i snaga. A ova slika nije žal za nekim vremenima koja su prošla, ova slika je podsjetnik kakav je HRT mogao biti. Na fotografiji iza Bilje su dva pametna momka s kojima smo nekad davno pokušali graditi HRT kakav bi trebao biti, javni servis, otvoren i profesionalan. Špelić se samo ne vidi, ali je tu negdje, kao i mnogi drugi. Sinoć je Bilja okupila toliko sjajnih, pametnih i hrabrih ljudi, mnogih s HRT-a, i ponosna sam što tamo pripadam. U jednom trenutku mi je jedna kolegica rekla: "Gledam ove ljude ovdje i razmišljam koliko toga dobrog bismo mogli napraviti". Ali nećemo, no to je jedna druga priča. Bilju sam zamolila da ostane aktivna u sindikatu, iz sebičnih razloga, jer nemam pojma kako bez njezinih komentara, razgovora i savjeta. Dakle, nisu se spasili...", napisala je Maja Sever na društvenim mrežama.