Close Menu

S Bliskog istoka u Zagreb se vratilo još 166 putnika

U večernjim satima očekuje se i dolazak zrakoplova Croatia Airlinesa iz Rijada s oko 150 putnika

Noćas je u zagrebačku zračnu luku, u organizaciji Vlade i mjerodavnih resora, sletio jedan zrakoplov sa 166 putnika iz Dubaija, a za danas su planirana još dva.

Oko 12.55 predviđeno je slijetanje charter-zrakoplova iz Dubaija sa 166 mjesta, uz mogućnost kašnjenja.

U večernjim satima očekuje se i dolazak zrakoplova Croatia Airlinesa iz Rijada s oko 150 putnika, piše HRT.

Prioritet na letu imaju najranjivije skupine hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman razgovarao je u subotu s kuvajtskim kolegom šeikom Džarahom Džaberom Al-Ahmadom Al-Sabahom.

Radman je na platformi X objavio da je izrazio sućut obiteljima poginulih u napadima te solidarnost s Kuvajtom, kao i zahvalnost na pomoći hrvatskim državljanima.

- Ponovno smo potvrdili svoju osudu iranskih napada na susjedne zemlje i povreda regionalnog suvereniteta, napisao je ministar.

- Suglasili smo se da daljnja eskalacija riskira širi regionalni sukob s ozbiljnim posljedicama za energetska tržišta i globalno gospodarstvo.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0