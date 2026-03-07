S Bliskog istoka u Zagreb se vratilo još 166 putnika

Noćas je u zagrebačku zračnu luku, u organizaciji Vlade i mjerodavnih resora, sletio jedan zrakoplov sa 166 putnika iz Dubaija, a za danas su planirana još dva.

Oko 12.55 predviđeno je slijetanje charter-zrakoplova iz Dubaija sa 166 mjesta, uz mogućnost kašnjenja.

U večernjim satima očekuje se i dolazak zrakoplova Croatia Airlinesa iz Rijada s oko 150 putnika, piše HRT.

Prioritet na letu imaju najranjivije skupine hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina.

Okupljanje u 🇭🇷 Veleposlanstvu u Dohi @CROATIAinQATAR 🇶🇦 prije polaska na repatrijacijski let – trenutak olakšanja, zajedništva i radosti zbog skorog povratka doma. Zahvaljujemo vrijednim kolegama u Veleposlanstvu RH u Dohi (uz podršku Veleposlanstva u Kairu) na predanom… pic.twitter.com/i4jRiz7dz1 — MFA Croatia (MVEP) (@MFA_Croatia) March 6, 2026

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman razgovarao je u subotu s kuvajtskim kolegom šeikom Džarahom Džaberom Al-Ahmadom Al-Sabahom.

Radman je na platformi X objavio da je izrazio sućut obiteljima poginulih u napadima te solidarnost s Kuvajtom, kao i zahvalnost na pomoći hrvatskim državljanima.

- Ponovno smo potvrdili svoju osudu iranskih napada na susjedne zemlje i povreda regionalnog suvereniteta, napisao je ministar.

- Suglasili smo se da daljnja eskalacija riskira širi regionalni sukob s ozbiljnim posljedicama za energetska tržišta i globalno gospodarstvo.

I spoke with Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Minister of Foreign Affairs of the State of Kuwait. @MOFAKuwait 🔷 I expressed my deepest condolences to all those who lost their lives in these attacks.

🔷 I expressed solidarity with the State of Kuwait and our appreciation… pic.twitter.com/O5lP3whai2 — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) March 7, 2026