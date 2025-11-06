S 4 na 24 sudionika u samo 2 godine: Splitski kantun spreman za Interliber

Nakon što je svojim velikim rastom osvojio javnost na osmom izdanju Mediteranskog festivala knjige, Splitski kantun, inicijativa koja okuplja male splitske izdavače i samostalne autore s ciljem lakšeg sudjelovanja na velikim sajmovima diljem Hrvatske, nastavlja bilježiti velike uspjehe. Tako na predstojeći Interliber, koji će se održati od 11. do 16. studenog na Zagrebačkom velesajmu stižu s čak 24 sudionika.

„Ovo su brojevi o kojima nismo ni sanjale kad smo prije 2 godine prvi put oformile Kantun i nastupile na Interliberu. Broj kojem smo tada težile bio je 10, ali o 20 i više sudionika nismo ni razmišljale.“ - kaže Kate Bošković, jedna od dvije osnivačice inicijative koju prepoznaje i podržava i Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, a koja je pridonijela promociji i stvaranju prepoznatljivosti splitske izdavačke scene.

Uz Katu, organizatorica inicijative je Mirjana Bošković Smrekar, koja se osvrnula na raznolikost sudionika: „Ove godine na Kantunu smo okupile 9 samostalnih autora i 16 malih i nešto većih izdavača, među kojima su i 4 institucije. S obzirom na to da nam podršku daje i Splitsko-dalmatinska županija, drago nam je da je Splitski kantun izašao izvan granica Splita i uključio sudionike iz Sinja i Kaštela.“

Osim uvrštavanja njihovih naslova u ponudu Splitskog kantuna, organizatorice sudionicima daju mogućnost sudjelovanja u službenom programu sajma, a ove godine Splitski kantun u tom smislu ima itekako raznoliku ponudu.

„U službenom programu sudjelujemo s čak 7 predstavljanja. Zagrebačkoj publici tako ćemo predstaviti 3 slikovnice, 4 knjige za odrasle i jednu muzejsku publikaciju, a čitatelji će imati priliku za izravno druženje s autorima, ilustratorima, prevoditeljima i urednicima na posebno osmišljenom kantunu unutar Splitskog kantuna.“ - najavljuje Kate Bošković.

U programu druženja na Splitskom kantunu ove je godine predviđeno i vrlo korisno besplatno savjetovanje o fiskalizaciji 2.0 u sklopu kojeg će zainteresirani pojedinci moći izravno postaviti pitanje mag. računovodstvene forenzike, Dini Jakšić.

Organizatorice Splitskog kantuna tako su se, u suradnji s mnogobrojnim splitskim izdavačima i autorima, pobrinule da na njihovom Kantunu svatko nađe nešto za sebe, a osim bogatom ponudom, Splitski kantun pažnju će privlačiti i posebnim uređenjem.

„Ove smo godine posebnu pozornost posvetile i vizualnom identitetu našeg štanda, želeći prenijeti dašak našeg grada na najveći sajam knjige.“ - istaknula je Mirjana Bošković Smrekar, pozvavši sve ljubitelje Splita, Dalmacije, ali i kvalitetnih knjiga da navrate do Splitskog kantuna i pronađu nešto za sebe.