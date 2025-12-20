S 19 godina igrao za prvu momčad Hajduka, karijeru nastavlja u Albaniji

Hrvatski nogometaš Leon Kreković napustio je HŠK Posušje i karijeru nastavlja u albanskom klubu KF Tirana.

Nakon svega šest mjeseci provedenih na Mokrom Docu, 25-godišnji ofenzivac odlučio je promijeniti sredinu. U Posušje je stigao prošlog ljeta iz poljske Kotwice, a u međuvremenu je upisao 17 nastupa, postigao dva pogotka i dodao jednu asistenciju.

Klub je tijekom zime krenuo u opsežne kadrovske promjene, a Kreković se našao među igračima na koje se više ne računa, pa je njegov odlazak realiziran vrlo brzo, piše tportal.

Kreković je nogometno odrastao u omladinskom pogonu Hajduk, za čiju je prvu momčad odigrao 20 utakmica, a iskustvo je stjecao i na posudbi u Dugopolju. Igor Tudor davao mu je priliku dok je Kreković imao 19 godina. U 15 prvenstvenih utakmica zabio je jedan gol.

U karijeri je još nastupao za belgijski Beerschot, Šibenik, finski Lahti te poljsku Kotwicu.

Posušje u nastavku sezone očekuje teška borba za ostanak u ligi. Momčad se trenutačno nalazi u zoni ispadanja, a nakon prvog dijela sezone ima 15 osvojenih bodova i drži deveto mjesto na ljestvici.