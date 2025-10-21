Ružičasti listopad, ružičasta joga

Listopad je mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke jer brojke su neumoljive – od raka dojke svake godine oboli čak 2,1 milijun žena. U Hrvatskoj je to najčešći oblik ove zloćudne bolesti među ženama, baš kao i u većini drugih zemalja u svijetu. Većina oboljelih žena starija je od 50 godina iako od raka dojke mogu oboljeti i mlađe osobe. RUŽIČASTI LISTOPAD je tu da nas podsjeti kako je iznimno važno rano započeti s redovitim pregledima grudi. Sve su to razlozi zbog kojih vas pozivamo na posebno izdanje Ružičaste joge.

Dvosatna ružičasta joga održat će se 25. listopada 2025. u Yoga Corneru. Možete birati između dva različita sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Wake up yoga u 8:30

Morning enegry flow u 9:30

Nakon svakog sata, slijedi ružičasti brunch u prekrasnom ambijentu obližnjeg Hotela Fermai koji s ponosom preuzima ulogu domaćina humanitarnog bruncha i savršene prilike za opuštanje, druženje i uživanje u zdravim zalogajima.

Kotizacija je 20 Eura, a prijave se šalju na yogacornersplit@gmail.com. Sva sredstva prikupljena od kotizacija bit će donirana udruzi Caspera, udruzi žena oboljelih i liječenih od karcinoma. Ovaj događaj nije samo prilika za fizičku aktivnost i brigu o vlastitom tijelu i duhu. Ovaj je dan ujedno i prilika da budemo dio šire priče o hrabrosti, suosjećanju i zajedničkoj borbi.

Nemate mogućnost sudjelovati? I dalje možete pomoći! Donirajte iznos po vlastitom izboru Udruzi CASPERA i pružite podršku ženama koje se bore s ovom bolešću.

Podaci za uplatu su:

Primatelj: Caspera

Broj računa (IBAN): HR2524070001100762490

Adresa: Pujanke 85, 21000 Split

Opis plaćanja: donacija

Šifra namjene: ADCS – Isplate za donacije, sponzorstva, savjetodavne, intelektualne i druge usluge

Platitelj: Ime i prezime

Dodatne informacije o događaju potražite na Facebook i Instagram stranici Yoga Cornera ili kontaktirajte organizatore na yogacornersplit@gmail.com.