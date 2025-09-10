Ruski dronovi ušli u poljski zračni prostor, Poljaci ih oborili: "U tijeku je vojna operacija"

Četiri poljske zračne luke, među njima i glavna u Varšavi, privremeno su obustavile rad nakon dojave da se u zračnom prostoru zemlje pojavili ruski dronovi. Kao odgovor, u akciju su podignuti borbeni avioni poljskih i NATO-ovih snaga. Operativno zapovjedništvo vojske priopćilo je da su radarski sustavi i protuzračna obrana podignuti na najviši stupanj pripravnosti zbog intenzivnih ruskih napada na ukrajinske ciljeve.

„Kako bismo osigurali sigurnost zračnog prostora, aktivirane su sve potrebne procedure“, navodi se u službenom priopćenju, uz poruku da je vojska spremna na trenutačnu reakciju.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) na svojim stranicama objavila je upozorenje pilotima da je Zračna luka Frédérica Chopina u Varšavi zatvorena zbog „posebnih vojnih aktivnosti povezanih s nacionalnom sigurnošću“.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo ranije je preko Telegrama izvijestilo da se dronovi kreću prema zapadu i prijete gradu Zamośću, no ta je objava ubrzo uklonjena. Još nije jasno koliko se bespilotnih letjelica nalazi iznad Poljske, iako izvori iz Ukrajine tvrde da je barem jedna u smjeru grada Rzeszówa. CNN dodaje da te informacije ne može samostalno provjeriti.

Prema pisanju BBC-ja, poljski je zračni prostor „više puta narušen“, zbog čega je vojska pokrenula operaciju pronalaženja i neutralizacije ciljeva. Na društvenoj mreži X, zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk poručio je da su „u tijeku aktivnosti uklanjanja letjelica koje su prešle poljsku granicu“ te je građane pozvao da prate upute vojske i policije.

Vojne vlasti potvrdile su da operacija traje i apelirale na stanovnike da ostanu u svojim domovima.

Premijer Donald Tusk izjavio je kako je riječ o operaciji vezanoj uz višestruka kršenja poljskog zračnog prostora. Na X-u je dodao da je u stalnom kontaktu s Ministarstvom obrane te da redovito prima izvješća od operativnog zapovjednika.

„Kao posljedica napada Rusije na Ukrajinu došlo je do dosad nezabilježenih povreda našeg zračnog prostora od strane dronova“, navelo je poljsko zapovjedništvo. Istaknuli su da su letjelice koje su ušle u Poljsku predstavljale „stvarnu prijetnju“ sigurnosti građana, a nakon što su oborene, u tijeku je potraga za mjestima njihova pada. „Poljske i savezničke snage ostaju potpuno spremne za daljnje postupanje“, stoji u zaključku priopćenja.