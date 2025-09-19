Ruski borbeni avioni ušli u estonski zračni prostor, talijanski F-35 ih otjerali

Napetosti na NATO-ovoj istočnoj granici ponovno su eskalirale. U petak su tri ruska borbena aviona MiG-31 bez dopuštenja ušla u estonski zračni prostor iznad Finskog zaljeva i ondje se zadržala čak dvanaest minuta. Radi se već o četvrtoj povredi estonskog zračnog prostora od početka godine, no prema riječima tamošnjeg ministra vanjskih poslova Margusa Tsahkne, ovaj incident bio je „beispiellos dreist“ – neuobičajeno drzak.

„Ruske sve češće provokacije i agresije moraju se zaustaviti jačanjem političkog i gospodarskog pritiska“, poručio je Tsahkna, dodajući da je Estonija odmah službeno prosvjedovala te pozvala najvišeg ruskog diplomata na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova.

Nova ruska provokacija: borbeni avioni ušli u estonski zračni prostor, talijanski F-35 ih otjerali

Incident je posebno zabrinjavajući jer su MiG-31, teški presretači sposobni nositi hipersonične rakete Kinzhal, letjeli prema glavnom gradu Tallinnu. Budući da avioni nisu imali uključene transpondere, nisu podnijeli plan leta niti su bili u kontaktu s kontrolom zračnog prometa, NATO je morao podići talijanske F-35 stacionirane u regiji, koji su ih presreli i udaljili.

Estonija, Latvija i Litva nemaju vlastite borbene zrakoplove, pa se sigurnost njihova neba oslanja na stalne NATO-ove misije, javlja Bild.

Ovaj slučaj dodatno je podigao tenzije na istoku Saveza. Podsjetimo, samo tjedan dana ranije ruske su bespilotne letjelice ušle u poljski zračni prostor, a jedna od njih izazvala je i urušavanje krova kuće u selu Wyryki blizu bjeloruske granice. Srećom, nitko nije stradao.

NATO saveznici sve češće poručuju kako Moskva sustavno testira granice tolerancije te izaziva incidente koji bi mogli dodatno destabilizirati sigurnost čitave regije.