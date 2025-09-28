Rusija teškim bombarderima napala Kijev, Poljska digla borbene avione

Rusija je tijekom noći izvela ogroman napad projektilima i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći teške bombardere. Zračna uzbuna oglašena je diljem zemlje, čak i u regijama udaljenim od prve crte bojišnice.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha objavio je da je Rusija u napadu koristila stotine dronova i projektila.

Kako javljaju ukrajinski mediji, pet ruskih bombardera Tu-95 poletjelo je s aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti oko 1:45 po lokalnom vremenu. Ubrzo nakon toga, oko 2:25, Kijevska gradska vojna uprava upozorila je na lansiranje bombardera MiG-31K, što je izazvalo uzbunu diljem zemlje, piše Index.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo dodatno je izvijestilo u 3:52 o vjerojatnom polijetanju bombardera Tu-95 i s zračne baze Engels. Tijekom noći, brojne ukrajinske regije bile su pod prijetnjom rojeva dronova tipa Shahed, a eksplozije su zabilježene u Kijevu, Kijevskoj oblasti, Zaporižji, Hmeljnickoj oblasti i Sumiju.

Russians destroyed entire streets in Kyiv an Kyiv region. Civilian homes and cars are on fire. pic.twitter.com/EgLZv1XL4S — Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025

Uništena peterokatnica, ima ranjenih

Najveća šteta zabilježena je u Kijevu i Zaporižji. U glavnom gradu djelomično je uništena peterokatnica, a oštećena je i stambena infrastruktura u više okruga, potvrdio je načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timir Tkačenko. Oštećene su i nestambene zgrade te parkirani automobili.

Apartment buildings and other purely civilian targets remain the primary goal for Russian missiles and drones in Kyiv. This is what Russians understand, and only once it's happening to them will we all be speaking the same language.

pic.twitter.com/99ggPf2kni — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 28, 2025



Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o najmanje pet ozlijeđenih osoba koje su hospitalizirane. "Projektili još uvijek padaju na grad", rekao je, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima. U okolici Kijeva, u nekoliko domova i zgrada izbili su požari. U gradu Fastivu ozlijeđeno je petero zaposlenika pekare koja se zapalila tijekom napada.

Žestok udar na Zaporižju

U Zaporižji, regionalnom središtu djelomično okupirane oblasti, Rusi su napali civilnu infrastrukturu, izvijestio je guverner Ivan Fedorov. Oštećeno je devet kuća, 14 višekatnica, škola i proizvodni pogoni. U dva napada tijekom noći ozlijeđeno je pet osoba, piše Index.

"Podmukla taktika, neljudska žeđ za ljudskom patnjom", komentirala je Regina Kharchenko, vršiteljica dužnosti načelnice Gradskog vijeća Zaporižje, pa dodala: "Gore nečije fotografije, dječje igračke, knjige. Ljudi pate, a grad ponovno broji svoje rane."

Poljska digla borbene avione, zatvoren zračni prostor nad dvije regije

Eksplozije su odjeknule i u Hmeljnickoj oblasti, gdje je bila aktivna protuzračna obrana, no prema prvim informacijama nije bilo žrtava. Kao odgovor na masovni napad, Poljska je podigla svoje borbene zrakoplove, kao i u ranijim slučajevima kada su ruski udari prijetili zapadu Ukrajine. Zračni prostor iznad Lublina i Rzeszowa privremeno je zatvoren zbog "neplaniranih vojnih aktivnosti".

Ovi incidenti događaju se u vrijeme kada ruski dronovi i zrakoplovi sve češće ulaze u zračni prostor NATO-a, što podiže razinu pripravnosti diljem saveza. Rusija je pojačala zračne napade na Ukrajinu tijekom proljeća i ljeta 2025., a dužnosnici upozoravaju na novi val udara usmjerenih na energetsku infrastrukturu s dolaskom hladnijih mjeseci.