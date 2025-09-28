Close Menu

Rusija teškim bombarderima napala Kijev, Poljska digla borbene avione

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha objavio je da je Rusija u napadu koristila stotine dronova i projektila

Rusija je tijekom noći izvela ogroman napad projektilima i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći teške bombardere. Zračna uzbuna oglašena je diljem zemlje, čak i u regijama udaljenim od prve crte bojišnice.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha objavio je da je Rusija u napadu koristila stotine dronova i projektila.

Kako javljaju ukrajinski mediji, pet ruskih bombardera Tu-95 poletjelo je s aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti oko 1:45 po lokalnom vremenu. Ubrzo nakon toga, oko 2:25, Kijevska gradska vojna uprava upozorila je na lansiranje bombardera MiG-31K, što je izazvalo uzbunu diljem zemlje, piše Index.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo dodatno je izvijestilo u 3:52 o vjerojatnom polijetanju bombardera Tu-95 i s zračne baze Engels. Tijekom noći, brojne ukrajinske regije bile su pod prijetnjom rojeva dronova tipa Shahed, a eksplozije su zabilježene u Kijevu, Kijevskoj oblasti, Zaporižji, Hmeljnickoj oblasti i Sumiju.

Uništena peterokatnica, ima ranjenih

Najveća šteta zabilježena je u Kijevu i Zaporižji. U glavnom gradu djelomično je uništena peterokatnica, a oštećena je i stambena infrastruktura u više okruga, potvrdio je načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timir Tkačenko. Oštećene su i nestambene zgrade te parkirani automobili.


Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o najmanje pet ozlijeđenih osoba koje su hospitalizirane. "Projektili još uvijek padaju na grad", rekao je, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima. U okolici Kijeva, u nekoliko domova i zgrada izbili su požari. U gradu Fastivu ozlijeđeno je petero zaposlenika pekare koja se zapalila tijekom napada.

Žestok udar na Zaporižju

U Zaporižji, regionalnom središtu djelomično okupirane oblasti, Rusi su napali civilnu infrastrukturu, izvijestio je guverner Ivan Fedorov. Oštećeno je devet kuća, 14 višekatnica, škola i proizvodni pogoni. U dva napada tijekom noći ozlijeđeno je pet osoba, piše Index.

"Podmukla taktika, neljudska žeđ za ljudskom patnjom", komentirala je Regina Kharchenko, vršiteljica dužnosti načelnice Gradskog vijeća Zaporižje, pa dodala: "Gore nečije fotografije, dječje igračke, knjige. Ljudi pate, a grad ponovno broji svoje rane."

Poljska digla borbene avione, zatvoren zračni prostor nad dvije regije

Eksplozije su odjeknule i u Hmeljnickoj oblasti, gdje je bila aktivna protuzračna obrana, no prema prvim informacijama nije bilo žrtava. Kao odgovor na masovni napad, Poljska je podigla svoje borbene zrakoplove, kao i u ranijim slučajevima kada su ruski udari prijetili zapadu Ukrajine. Zračni prostor iznad Lublina i Rzeszowa privremeno je zatvoren zbog "neplaniranih vojnih aktivnosti".

Ovi incidenti događaju se u vrijeme kada ruski dronovi i zrakoplovi sve češće ulaze u zračni prostor NATO-a, što podiže razinu pripravnosti diljem saveza. Rusija je pojačala zračne napade na Ukrajinu tijekom proljeća i ljeta 2025., a dužnosnici upozoravaju na novi val udara usmjerenih na energetsku infrastrukturu s dolaskom hladnijih mjeseci.

