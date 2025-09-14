Close Menu

Rusija simulira raketni napad na Poljsku, šest članica NATO-a unutar dometa ruskih raketa

Rusija u vježbi 'Zapad 2025.' simulirala raketni udar na Poljsku

Rusija je izvela simulirani raketni napad na poljski teritorij koji je dio velike zajedničke vojne vježbe s Bjelorusijom, poznate kao Zapad 2025., piše Defence blog.

Scenarij vježbe uključivao je upotrebu balističkih raketnih sustava Iskander raspoređenih u Kalinjingradskoj regiji.

Prema scenariju vježbe, ruske raketne jedinice premjestile su se na određene položaje za lansiranje s ciljem izvođenja uzvratnog udara kao odgovor na ono što je opisano kao "agresija neprijateljske države".

Promatrači su primijetili da su lanseri raketa bili postavljeni direktno na javnim cestama s podignutim raketama, spremnima za ispaljivanje, što je dovelo do zatvaranja cesta kako bi se osiguralo područje, piše Jutarnji list.

Na ovoj udaljenosti raketni sustavi Iskander mogu ugroziti 6 članica NATO-a - Poljsku, Litvu, Latviju, Estoniju, Švedsku i Njemačku.

Manevri predstavljaju taktičku probu brzog raspoređivanja i sposobnosti udara protiv potencijalnih ciljeva na teritorij NATO-a, ponajviše Poljske i baltičkih država. Vježba je provedena u bliskoj koordinaciji s bjeloruskim snagama, a regionalni promatrači opisali su je kao provokativnu.

Zapadni analitičari već dugo upozoravaju da vježba Zapad 2025 služe i strateškoj i političkoj funkciji. Smatraju se ne samo obukom za velike borbene operacije, već i alatima zastrašivanja usmjerenim na susjedne zemlje.

Istočni bok NATO-a sve je glasniji po pitanju prijetnji koje predstavlja ruska vojna aktivnost u blizini granica saveza. Simulacija lansiranja raketa prema Poljskoj - jednoj od ključnih članica NATO-a u prednjem planu - vjerojatno će dodatno povećati pozive za jačanje obrambenog položaja Saveza u regiji.

Moskva tvrdi da su vježbe obrambene prirode. Međutim, odluka o uvježbavanju raketnih operacija usmjerenih na zemlje NATO-a označava eskalaciju i retorike i pripreme bojišta.

Dok se vježba Zapad 2025 nastavlja, prisutnost nuklearnih Iskander sustava u javnosti povećava zabrinutost zbog ruskog korištenja vojnih vježbi kao instrumenta psihološkog pritiska.

Ovaj provokativni manevar stiže nakon nedavnog incidenta u kojem je 15 ruskih dronova prešlo u poljski zračni prostor iz smjera Bjelorusije i Ukrajine. Prekogranični upad bespilotnih letjelica, koji se smatra kršenjem suvereniteta, dodatno je povećao napetosti u regiji i dodao kontekst ruskom izboru Poljske kao simulirane mete.

