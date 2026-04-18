Runjić uzvratila Ivoševiću: "Po običaju obmanjuje javnost"

HDZ-ova gradska vijećnica Ivana Runjić reagirala je na istup bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića vezano uz uklanjanje stabala u Bregovitoj ulici na Bačvicama.

"Uklanjanje stabala na Bačvicama provedeno je temeljem zaključka iz mandata bivšeg dogradonačelnika Ivoševića.

Populist koji “nikada nije koristio službenu karticu”, ali je službeni automobil koristio u privatne svrhe i nakon završetka mandata primao još šest plaća, po običaju obmanjuje javnost.

U zaključku iz svibnja prošle godine jasno stoji da su stabla opasna za opću sigurnost, a uklonjena stabla bit će zamijenjena novima", poručila je putem svog Facebook profila.

Podsjetimo, stabla u Bregovitoj ulici na Bačvicama uklonjena su u srijedu, što je izazvalo nezadovoljstvo Splićana.