Rukometni spektakl u Trogiru: Utakmica se pratila 'bez treptaja'

Na domaćem terenu MRK Trogir jučer je dočekao ekipu GRK Varaždin.

Željko Čagalj, trener Trogira:

“U četvrtom kolu rezultat 30:25 u našu korist. Pokušali smo discipliniranom igrom smanjiti naše greške, odigrali smo utakmicu bez primljene kontre. Imali smo dobro postavljenu obranu i mislim da je to bio ključ večerašnje utakmice. Zabili smo po mojoj slobodnoj procjeni šest, sedam laganih golova što nam je dalo određenu mirnoću u napadu. Ekipa Varaždina je odigrala korektno, disciplinirano i dobro, ali mi smo danas kažnjavali neke njihove greške i zato je utakmica završila u našu korist. Čestitke Varaždinu na korektnoj utakmici, a mi se veselimo pobjedi. U nedjelju nas očekuje Spačva i već sutra krećemo s pripremama.”

Karlo Čajić, igrač Trogira:

“Čestitam gostima na dobro odigranoj utakmici koja je od početka išla u našu korist i tako je i završila. Od početka smo držali razliku i smatram da je na kraju bolji pobijedio. Hvala našim navijačima na podršci. Okrećemo se pripremama za nedjeljni susret, očekuje nas bitna utakmica protiv Spačve u Vinkovcima.”

Slavko Goluža, trener Varaždina 1930:

“Čestitke domaćinu na zasluženoj pobijedi. Ulovili su ritam s tri lagana pogotka, a mi nismo dobro ušli u igru i cijelu smo utakmicu lovili rezultat. Apsolutno smo odigrali mimo našeg dogovora, jurcali u napadu, imali kratke napade što je domaćin iskoristio. Imali smo šest, sedam tehničkih pogrešaka već u prvom poluvremenu što je nedopustivo za ovakvu utakmicu. Bez obzira na to što već preko dva tjedna imamo problema s povredama i s temperaturom, smatram da ako si već došao i ako igraš, probaj se fokusirati i ispoštovati ono što smo dogovorili. Dakle, sami smo krivi, čestitke domaćinu još jednom na zasluženoj pobjedi, nemam apsolutno nikakvih zamjerki. Bilo je malo tenzija, to je sve normalno tijekom igre. Ja imam svoje viđenje, netko ima drugačije pa ako sam nekoga uvrijedio isprika. Naime, četrdeset godina sam u rukometu pa i ja znam nešto o ovom sportu.”

Ivan Goluža, igrač Varaždina 1930:

“Čestitke Trogiru na zasluženoj pobjedi. Mi se jednostavno nismo držali dogovora i plana igre koji smo dogovorili. Vidjelo se to u prvom poluvremenu gdje se Trogir odvojio na šest, sedam razlike i teško je bilo to stizati. U drugom poluvremenu je to čak i ličilo na nešto, ali jednostavno smo izgubili energiju i na kraju krajeva, zaslužena pobjeda domaćina. Mi se sad okrećemo domaćoj utakmici protiv Umaga gdje jednostavno moramo ciljat na pobjedu i na dva boda.”