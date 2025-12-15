Rubenova navodna ljubavnica objavila njihove romantične fotografije, ono što je napisala šokiralo je mnoge

Navodna ljubavnica Rubena Van Guchta, belgijska spisateljica Charlotte van Looy, na Instagramu je objavila hrpu novih fotografija i videa, a pažnju su privukle one na kojima pozira s Rubenom.

Također, svaku fotografiju je opisala, a mnoge je iznenadilo ono što je napisala za romantičnu sliku na kojoj je Ruben grli s leđa i ljubi, piše Story.

'Zlatni sat, zlatne uspomene, zlatne godine već stižu + još uvijek se broje, i zlatni osmijesi posebno stvoreni za hejtere', poručila je.

Zgodna plavuša nedavno je Rubenu čestitala 39. rođendan.

'Sretan rođendan, dušo. Želim ti još puno godina. I žena', napisala je tad.

Zanimljivo, Blanka nije čestitala rođendan svom suprugu, barem ne javno. Time je dodatno potaknula šuškanja o razvodu od Rubena. Također, ranije je gostovala u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', a mnogi su tad primijetili da na njenoj ruci nema vjenčanog prstena.

Podsjetimo, Rubenova navodna ljubavnica šokirala je mnoge kad je u komentarima ispod svoje objave napisala da su njih dvoje zajedno gotovo šest godina i da dijele isti dom skoro četiri godine.