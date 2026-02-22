Rubenova djevojka otkrila da je trudna

Belgijska autorica Charlotte Van Looy objavila je u nedjelju prijepodne da ona i sportski novinar Ruben Van Gucht očekuju svoje prvo dijete. U objavi na Instagramu je objavila fotografiju i na originalan način objavila sretne vijesti. Naime, fotografirala je svoja tri psa kako poziraju uz jezero, a pas u sredini oko vrata nosi uokvirenu fotografiju s ultrazvuka.

"Tri sestre spremne su od ljeta zaštititi našu malu lavicu svom svojom ljubavlju. Čopor je potpun. Krug je zatvoren", napisala je Charlotte, prenosi 24sata.

"Ruben i ja svjesno koračamo ovom novom stazom na svoj način, ali oboje s istim prioritetom: dobrobit naše kćeri", poručila je, a zatim se osvrnula i na potencijalne ružne komentare.

"Pečat naše ljubavi ne treba daljnje objašnjenje... Negativni komentari se uklanjaju, čestitke su u potpunosti prihvaćene", napisala je te zaključila: 'Živio život'. Na kraju objave je i označila Rubena.

Već se neko vrijeme priča o tome da su se belgijski novinar i naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić rastali. O tome se oglasio i Joško Vlašić, njezin otac i nekadašnji trener.

"Službeno su razvedeni još od listopada. Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka", ispričao je Vlašić.

Ljubavna priča Blanke i Rubena započela je kao iznenađenje za javnost. U svibnju 2022. godine objavili su da su se vjenčali u Splitu te da očekuju prinovu. Sin Mondo rodio se u studenom iste godine.

Kasnije je Ruben izjavio kako su on i Blanka u 'otvorenom braku'. Nakon toga se doznalo i kako je već godinama u vezi sa Charlotte te da s njome i živi. U posljednje vrijeme ga se može vidjeti u društvu manekenke Valentine Besard. Fotografije s njome je objavio i prije par dana, i to iz Grčke.