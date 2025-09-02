Ruben Van Gucht prekinuo s navodnom ljubavnicom?

Navodna ljubavnica Rubena Van Guchta, novinara i supruga naše bivše atletičarke, belgijska spisateljica Charlotte Van Looy jednim je potezom dovela u pitanje svoj odnos s Rubenom. Naime, Charlotte je u opisu svog profila na Instagramu imala slovo R i žuto srce, a Ruben slovo C., piše Jutarnji list.

Charlotte, koja je jednom prilikom na Instagramu priznala da je s Rubenom šest godina i da skupa žive već četiri godine, sada je prestala pratiti belgijskog novinara na Instagramu, maknula je žuto srce i slovo R pa je to potaknulo nagađanja o nevoljama u raju. Iako Ruben spisateljicu i dalje prati i slovo C mu je i dalje u opisu profila, mnogi pretpostavljaju da je par prekinuo ili se posvađao.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ipak, te informacije i dalje nisu poznate.

Inače, Ruben je od 2022. u braku s našom bivšom atletičarkom Blankom Vlašić te imaju sinčića Monda.