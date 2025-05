Ruben o odnosu s Blankom i sinom: "Svako jutro se budim s njom"

Belgijski novinar Ruben Van Gucht je prilikom nedavnog sudjelovanja u podcastu Kad bi zidovi mogli govoriti voditeljice Anje Daems progovorio o odnosu sa suprugom Blankom nakon što je prošle godine otkrio da žive u otvorenom braku. Osim toga, belgijska spisateljica Charlotte van Looy je nedavno otkrila da je gotovo šest godina u vezi s Rubenom i da zajedno žive. Blanka i Rubenov sin Mondo žive u Splitu.

"Razumijem da je ljudima to teško zamisliti"

"Razumijem da je ljudima teško to zamisliti jer su svoju djecu odgajali u drugačijoj situaciji. Onda mogu zamisliti da nije lako staviti se u potpuno drugačiju situaciju. Ali u konačnici me relativno malo ili me nimalo ne zanima razumiju li drugi tu situaciju ili ne", komentirao je Ruben. Dodao je da je uvijek bio "jako neovisan".

"S 21 godinom sam se odselio iz roditeljskog doma. Svaki put kad bi došlo do prekida s partnericom i kad bih morao nekako premostiti četiri mjeseca, tražio bih drugo rješenje, umjesto da se vratim kući", rekao je, a potom se osvrnuo na suprugu Blanku, piše Index.

"Ona nije fizički prisutna u mom životu svaki dan, ali se svako jutro budim s njom", rekao je i dodao da u dnevnoj sobi ima veliki Blankin portret. Potom je otkrio i kako su se upoznali te kako je krenula njihova veza.

Otkrio detalje veze s Blankom

Upoznali su se pred kraj Blankine atletske karijere, na snimanju TV emisije De kleedkamer. Odmah su, kaže Ruben, kliknuli, ali on je tada još bio u braku. Nekoliko godina kasnije, nakon razvoda, ponovno su stupili u kontakt i nastavili gdje su stali. "Bili smo u istoj fazi života. Bila je stabilna u životu, ja sam bio stabilan u životu. Obećali smo da ćemo se brinuti jedno o drugome", rekao je.

"Blanki je lakše odgajati sina u Hrvatskoj"

Dodao je da su oboje bili spremni za dijete i da se sada s malenim Mondom svaki dan čuje preko FaceTimea. "S Blankom razgovaram engleski, a s Mondom nizozemski", rekao je Ruben. Kaže da Mondo još nije svladao hrvatski jezik. "Razumije nekoliko riječi, ali ne govori jezik", objasnio je novinar i otkrio da se nije odmah snašao u ulozi oca.

"Ta prva tri do četiri mjeseca, ili čak prvih šest mjeseci, još uvijek sam tragao za svojom ulogom. Dijete je u tom trenutku toliko ovisno o majci da se pitate 'Koja je moja dodana vrijednost?'", rekao je. Dodao je da je Blanki lakše odgajati sina u Hrvatskoj, no da su dobrodošli u Belgiji. Kaže da će, kad Mondo poraste, obitelj sigurno provoditi više vremena zajedno u Belgiji.