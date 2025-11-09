Rotary Klub CANDOR iz Zagreba podržao Projekt 120 BRADATA VOŽNJA EXTREM

"Prošli tjedan na našem redovnom sastanku ugostili smo prijatelja Željana Rakelu iz Rotary Club Split Plus. Željan nam je ispričao svoj životni put kroz jako zanimljivo predavanje i predstavio akciju koju s ponosom želimo podržati", kažu iz Rotary Kluba CANDOR iz Zagreba.

29. studenog 2025. Željan kreće na vožnju dugu 120.000 kilometara kroz Europu, s ciljem da prikupi 120.000 eura za nabavu uređaja magnetske rezonance za rano otkrivanje raka prostate, a tako će i obilježiti 120 godina Rotarija. Projekt počinje velikom vožnjom kroz gradove Bradate aukcije – od Zadra, preko Pule, pa sve do Vinkovaca.

Za usporedbu, od Hrvatske do Japana ima “samo” 12.000 km!

Ova akcija dio je humanitarne inicijative Bradata aukcija, a prikupljena sredstva idu Županijskoj ligi protiv raka.

"Željan je već pokrenuo lavinu dobrote i okupio brojne koji podržavaju ovu akciju. Ovo je tek početak – u idućih 365 dana, koje će posvetiti dobrobiti drugih, Željan će trebati podršku svih nas. S veseljem ćemo pratiti avanture našeg prijatelja na ovom humanitarnom putovanju!", poručuju.