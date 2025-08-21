Ronaldo 'bacio oko' na profil poznate Hrvatice. Uhvaćen je: "Nije smio lajkati"

Poznata po uvjerljivim make-up transformacijama, vizažistica Marina Mamić i ovog je puta privukla pozornost javnosti pretvorivši se u nogometnu ikonu, Cristiana Ronalda.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa - Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐌𝐈𝐂 (@marinamamic)

Cijeli proces podijelila je u videu na svom Instagram profilu, vjerno dočaravši svaki detalj njegova lica. Svjesna viralnog potencijala, zamolila je svoje pratitelje da označe slavnog Portugalca.

- Ne pitajte koliko mi je trebalo da operem kosu nakon ove transformacije. Video je malo duži, ali htjela sam vam pokazati koliko detalja treba da bi jedna transformacija bila uvjerljiva - napisala je.

Ubrzo se dogodilo čudo. Sam Cristiano Ronaldo pogledao je njezinu Instagram priču, a Marina nije skrivala oduševljenje i šok.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐌𝐈𝐂 (@marinamamic)

- Ljudi moji, Ronaldo mi je upravo pogledao story! Pa ne događa se ovo svaki dan! Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila ali pošto imam najjaču podršku na svijetu.. i to se dogodilo! - uzbuđeno je poručila, dodavši kako se totalno zacrvenila kad je ugledala njegovo ime, piše Večernji list.

Za ovaj ogroman uspjeh Marina je odmah zahvalila svojoj vjernoj publici.

- Hvala svima koji su tagirali Cristiana Ronalda na moju transformaciju! - napisala je Mamić, svjesna da je upravo snaga zajednice dovela njezin rad pred oči svjetske zvijezde.

Njezini pratitelji, kojih broji više od 150 tisuća, obasuli su je čestitkama, ističući kako je njezina vještina zaslužila takvo priznanje.

- "Nije smio lajkati, Georgina napravila update Instagrama pa prati sve", "Ponosan, i ono najvažnije je, ako nešto zaista želiš, ostvariti ćeš!", "Čestitam, zaslužila si" - pisali su, a Marina je dodala: - A gledajte me kak' sam crvena u faci, odmah mi je, kad sam vidjela CR7 među pregledima, pritisak skočio na 200! - ne može sakriti sreću vizažistica.