ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA! Dubrovnik krenuo u veliku edukaciju djece i mladih o sigurnoj vožnji električnih romobila

Zbog sve većeg broja građana koji u prometu koriste osobna prijevozna sredstva, osobito električne romobile, Postaja prometne policije Dubrovnik u suradnji s Hrvatskim autoklubom (HAK) i Gradom Dubrovnikom pokrenula je edukativno-preventivnu aktivnost pod nazivom "ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA!". Cilj je smanjiti broj prometnih nesreća, podići razinu prometne kulture te razvijati svijest o odgovornom i pravilnom korištenju romobila.

Edukacije kroz studeni i prosinac: Već obuhvaćeno više od 700 učenika

Program se provodi tijekom studenoga i prosinca 2025. godine. Aktivnosti su započele početkom studenoga, a samo u tom mjesecu educirano je više od 700 učenika osnovnih i srednjih škola na području Dubrovnika. Primarna ciljna skupina su učenici osmih razreda i srednjoškolci, dok su sekundarne skupine ostali korisnici romobila te roditelji.

Danas je u Osnovnoj školi Ivana Gundulića održana javna prezentacija prvog simulatora vožnje romobila u Dubrovniku. Učenici su imali priliku isprobati simulator, naučiti tehnike sigurne vožnje i susresti se s izazovnim prometnim situacijama koje traže brzo reagiranje i predviđanje opasnosti. Nakon vožnje dobili su i analizu vlastitog vremena reakcije.

Na predstavljanju su sudjelovali i govorili Vedrana Elez, ravnateljica OŠ Ivana Gundulića, Dživo Brčić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Denis Pavela, viši policijski službenik za prometnu preventivu, te edukatori HAK-a iz Zagreba Petra Vedriš i Ilija Šarić.

Simulator sutra seli u OŠ Marina Držića

Preventivna akcija nastavlja se već sutra, 11. prosinca, kada će se mobilni simulator nalaziti u OŠ Marina Držića u Dubrovniku, gdje će učenici moći proći isto edukativno iskustvo.

Što se ovom akcijom želi postići?

Aktivnost "ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA!" usmjerena je na nekoliko ključnih ciljeva:

smanjenje prometnih nesreća vozača osobnih prijevoznih sredstava

povećanje znanja i prometne kulture djece i mladih

podizanje svijesti građana o rizicima neodgovorne vožnje

unapređenje reakcijskog vremena i sposobnosti predviđanja opasnosti

poticanje sigurnih navika poput nošenja zaštitne opreme, prilagodbe brzine i poštivanja propisa.

Podsjetnik: ključna prometna pravila za vozače električnih romobila

Policija i HAK posebno podsjećaju na najvažnija pravila koja bi svi vozači električnih romobila trebali dosljedno poštovati:

Vozači se moraju kretati biciklističkom stazom ili trakom; ako ne postoji, mogu koristiti površine za pješake ili zone smirenog prometa.

Zabranjena je vožnja autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenima isključivo motornim vozilima.

Romobil se ne smije ostavljati bez nadzora na prometnim površinama.

Romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.

Svi vozači, bez iznimke, moraju nositi zaštitnu kacigu.

Na romobilu se smije voziti samo jedna osoba.

Noću i pri smanjenoj vidljivosti obvezni su reflektirajući prsluk ili oznake te upaljena bijela prednja i crvena stražnja svjetla.

Najveća dopuštena brzina je 25 km/h.

Zabranjeno je korištenje slušalica u oba uha.

Zajednička poruka policije, Grada i HAK-a: Sigurnost nema alternativu

Organizatori ističu kako je riječ o snažnom i usklađenom preventivnom koraku policije, lokalne samouprave i stručnih institucija s ciljem zaštite života i zdravlja svih sudionika u prometu – osobito djece i mladih od najranije dobi. Očekuje se da će edukacije, upotreba simulacijske tehnologije te sustavno podizanje svijesti građana značajno doprinijeti smanjenju broja nesreća i stvaranju trajne kulture sigurnog korištenja romobila u Dubrovniku.

Na kraju, upućen je i jasan poziv svim korisnicima romobila: poštujte prometne propise – radi vlastite i tuđe sigurnosti.