Close Menu

ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA! Dubrovnik krenuo u veliku edukaciju djece i mladih o sigurnoj vožnji električnih romobila

Cilj je smanjiti broj prometnih nesreća, podići razinu prometne kulture te razvijati svijest o odgovornom i pravilnom korištenju romobila

Zbog sve većeg broja građana koji u prometu koriste osobna prijevozna sredstva, osobito električne romobile, Postaja prometne policije Dubrovnik u suradnji s Hrvatskim autoklubom (HAK) i Gradom Dubrovnikom pokrenula je edukativno-preventivnu aktivnost pod nazivom "ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA!". Cilj je smanjiti broj prometnih nesreća, podići razinu prometne kulture te razvijati svijest o odgovornom i pravilnom korištenju romobila.

Edukacije kroz studeni i prosinac: Već obuhvaćeno više od 700 učenika

Program se provodi tijekom studenoga i prosinca 2025. godine. Aktivnosti su započele početkom studenoga, a samo u tom mjesecu educirano je više od 700 učenika osnovnih i srednjih škola na području Dubrovnika. Primarna ciljna skupina su učenici osmih razreda i srednjoškolci, dok su sekundarne skupine ostali korisnici romobila te roditelji.

Danas je u Osnovnoj školi Ivana Gundulića održana javna prezentacija prvog simulatora vožnje romobila u Dubrovniku. Učenici su imali priliku isprobati simulator, naučiti tehnike sigurne vožnje i susresti se s izazovnim prometnim situacijama koje traže brzo reagiranje i predviđanje opasnosti. Nakon vožnje dobili su i analizu vlastitog vremena reakcije.

Na predstavljanju su sudjelovali i govorili Vedrana Elez, ravnateljica OŠ Ivana Gundulića, Dživo Brčić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Denis Pavela, viši policijski službenik za prometnu preventivu, te edukatori HAK-a iz Zagreba Petra Vedriš i Ilija Šarić.

Simulator sutra seli u OŠ Marina Držića

Preventivna akcija nastavlja se već sutra, 11. prosinca, kada će se mobilni simulator nalaziti u OŠ Marina Držića u Dubrovniku, gdje će učenici moći proći isto edukativno iskustvo.

Što se ovom akcijom želi postići?

Aktivnost "ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA!" usmjerena je na nekoliko ključnih ciljeva:

  • smanjenje prometnih nesreća vozača osobnih prijevoznih sredstava
  • povećanje znanja i prometne kulture djece i mladih
  • podizanje svijesti građana o rizicima neodgovorne vožnje
  • unapređenje reakcijskog vremena i sposobnosti predviđanja opasnosti
  • poticanje sigurnih navika poput nošenja zaštitne opreme, prilagodbe brzine i poštivanja propisa.

Podsjetnik: ključna prometna pravila za vozače električnih romobila

Policija i HAK posebno podsjećaju na najvažnija pravila koja bi svi vozači električnih romobila trebali dosljedno poštovati:

  • Vozači se moraju kretati biciklističkom stazom ili trakom; ako ne postoji, mogu koristiti površine za pješake ili zone smirenog prometa.
  • Zabranjena je vožnja autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenima isključivo motornim vozilima.
  • Romobil se ne smije ostavljati bez nadzora na prometnim površinama.
  • Romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.
  • Svi vozači, bez iznimke, moraju nositi zaštitnu kacigu.
  • Na romobilu se smije voziti samo jedna osoba.
  • Noću i pri smanjenoj vidljivosti obvezni su reflektirajući prsluk ili oznake te upaljena bijela prednja i crvena stražnja svjetla.
  • Najveća dopuštena brzina je 25 km/h.
  • Zabranjeno je korištenje slušalica u oba uha.

Zajednička poruka policije, Grada i HAK-a: Sigurnost nema alternativu

Organizatori ističu kako je riječ o snažnom i usklađenom preventivnom koraku policije, lokalne samouprave i stručnih institucija s ciljem zaštite života i zdravlja svih sudionika u prometu – osobito djece i mladih od najranije dobi. Očekuje se da će edukacije, upotreba simulacijske tehnologije te sustavno podizanje svijesti građana značajno doprinijeti smanjenju broja nesreća i stvaranju trajne kulture sigurnog korištenja romobila u Dubrovniku.

Na kraju, upućen je i jasan poziv svim korisnicima romobila: poštujte prometne propise – radi vlastite i tuđe sigurnosti.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0