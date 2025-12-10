ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA! Dubrovnik krenuo u veliku edukaciju djece i mladih o sigurnoj vožnji električnih romobila

Zbog sve većeg broja građana koji u prometu koriste osobna prijevozna sredstva, osobito električne romobile, Postaja prometne policije Dubrovnik u suradnji s Hrvatskim autoklubom (HAK) i Gradom Dubrovnikom pokrenula je edukativno-preventivnu aktivnost pod nazivom "ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA!". Cilj je smanjiti broj prometnih nesreća, podići razinu prometne kulture te razvijati svijest o odgovornom i pravilnom korištenju romobila.
Edukacije kroz studeni i prosinac: Već obuhvaćeno više od 700 učenika
Program se provodi tijekom studenoga i prosinca 2025. godine. Aktivnosti su započele početkom studenoga, a samo u tom mjesecu educirano je više od 700 učenika osnovnih i srednjih škola na području Dubrovnika. Primarna ciljna skupina su učenici osmih razreda i srednjoškolci, dok su sekundarne skupine ostali korisnici romobila te roditelji.
Danas je u Osnovnoj školi Ivana Gundulića održana javna prezentacija prvog simulatora vožnje romobila u Dubrovniku. Učenici su imali priliku isprobati simulator, naučiti tehnike sigurne vožnje i susresti se s izazovnim prometnim situacijama koje traže brzo reagiranje i predviđanje opasnosti. Nakon vožnje dobili su i analizu vlastitog vremena reakcije.
Na predstavljanju su sudjelovali i govorili Vedrana Elez, ravnateljica OŠ Ivana Gundulića, Dživo Brčić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Denis Pavela, viši policijski službenik za prometnu preventivu, te edukatori HAK-a iz Zagreba Petra Vedriš i Ilija Šarić.
Simulator sutra seli u OŠ Marina Držića
Preventivna akcija nastavlja se već sutra, 11. prosinca, kada će se mobilni simulator nalaziti u OŠ Marina Držića u Dubrovniku, gdje će učenici moći proći isto edukativno iskustvo.
Što se ovom akcijom želi postići?
Aktivnost "ROMOBIL VOZILO – NE IGRAČKA!" usmjerena je na nekoliko ključnih ciljeva:
- smanjenje prometnih nesreća vozača osobnih prijevoznih sredstava
- povećanje znanja i prometne kulture djece i mladih
- podizanje svijesti građana o rizicima neodgovorne vožnje
- unapređenje reakcijskog vremena i sposobnosti predviđanja opasnosti
- poticanje sigurnih navika poput nošenja zaštitne opreme, prilagodbe brzine i poštivanja propisa.
Podsjetnik: ključna prometna pravila za vozače električnih romobila
Policija i HAK posebno podsjećaju na najvažnija pravila koja bi svi vozači električnih romobila trebali dosljedno poštovati:
- Vozači se moraju kretati biciklističkom stazom ili trakom; ako ne postoji, mogu koristiti površine za pješake ili zone smirenog prometa.
- Zabranjena je vožnja autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenima isključivo motornim vozilima.
- Romobil se ne smije ostavljati bez nadzora na prometnim površinama.
- Romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.
- Svi vozači, bez iznimke, moraju nositi zaštitnu kacigu.
- Na romobilu se smije voziti samo jedna osoba.
- Noću i pri smanjenoj vidljivosti obvezni su reflektirajući prsluk ili oznake te upaljena bijela prednja i crvena stražnja svjetla.
- Najveća dopuštena brzina je 25 km/h.
- Zabranjeno je korištenje slušalica u oba uha.
Zajednička poruka policije, Grada i HAK-a: Sigurnost nema alternativu
Organizatori ističu kako je riječ o snažnom i usklađenom preventivnom koraku policije, lokalne samouprave i stručnih institucija s ciljem zaštite života i zdravlja svih sudionika u prometu – osobito djece i mladih od najranije dobi. Očekuje se da će edukacije, upotreba simulacijske tehnologije te sustavno podizanje svijesti građana značajno doprinijeti smanjenju broja nesreća i stvaranju trajne kulture sigurnog korištenja romobila u Dubrovniku.
Na kraju, upućen je i jasan poziv svim korisnicima romobila: poštujte prometne propise – radi vlastite i tuđe sigurnosti.