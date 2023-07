ROMANTIKA U SALONI Uskoro počinje zanimljiva ljetna manifestacija u Solinu, ulaz je slobodan za sve

U subotu 15. srpnja 2023. godine u Solinu počinje manifestacija Romantika u Saloni.

"Cilj ove manifestacije, koja će se održati u ljetnim mjesecima u tri različita termina je 'oživljavanje' povijesti kroz kvalitetnu i autentičnu interpretaciju antičke baštine putem organizacije tematskih večeri kojima se na kreativan način prikazuje život u Saloni u antičko doba. Ovom manifestacijom doprinosimo promidžbi antičke Salone i Solina, ali i unaprijeđenju kvalitete sadržaja u destinaciji, a time neposredno utječemo i na povećanje broja posjetitelja u destinaciji. Sa zadovoljstvom ističemo kako je spomenuta manifestacija dobitnik godišnje turističke nagrade 'Simply the best 2013' (kristalne statue i zlatne povelje) koju su dodijelile UHPA i turistički časopis Way to Croatia u kategoriji Posebna priznanja za inventivnost i razvoj turističkih proizvoda, u okviru poslovno turističke burze PUT u Malinskoj na otoku Krku", poručuju iz TZ Solina.

Manifestacija će se održati 12. godinu zaredom (od 2012. godine), a ostvarila je značajan broj posjetitelja koji neprestano raste te se pozicionirala kao centralna manifestacija Solinskog kulturnog ljeta i medijski brand grada Solina.

PROGRAM MANIFESTACIJE:

U 2023. godini program će se sastojati od sljedećih tematskih događanja:

1) Noć gladijatora 15.07.2023., Amfitetatar, Salona – večer će započeti ulaskom cara Dioklecijana u pratnji carice Priske, rimske straže i gladijatora, uz zvukove bubnjeva u amfiteatar. Nakon dolaska cara i carice na binu, posjetitelji će nakon nastupa Solinskih bubamaraca moći uživati u borbama gladijatora u izvedbi pulske udruge Spectacula Gladiatoria, borbi Etruščana (talijanska povijesna postrojba Ruva Leu) te izvrsnom showu s vatrom Elsie Angeles Novaković. Od 20:00h posjetitelji mogu razgledati i antički sajam na predprostoru amfiteatra .

Osiguran je i besplatan autobus s polaskom iz trajektne luke (preko puta DM trgovine, trajektna luka) u 19:30h.

2) Antičko vjenčanje 28.07.2023., Vrt Tusculum - u ovoj večeri uprizoriti će se antičko vječanje uz uljepšavanje mladenaca, prikaz ceremonije vjenčanja, tradicionalne gozbe kao i koncert Leopolda Stašića na violini.

3) Sajam antičkih zanata 04.08.2023., Centar grada Solina (Mali Glorijet) – sajam antičkih zanata – ovom večeri donosimo dašak antike u centar grada Solina uz sajam antičkih zanata - kovač, lončar, antičke radionice za djecu, mirisovnica, radionica antičke hrane, antičku bajkaonicu, te glazbeni nastup Stipana Popovića i Ivane Kenk-Kalebić uz mandolinu i gitaru.

U okviru događanja 1. i 2. večeri posjetiteljima je osiguran besplatan razgled Salone u 20:00h s polaskom s Manastirina uz stručno vodstvo. Ulaz na manifestaciju je besplatan.