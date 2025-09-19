Roman Lopatinsky zatvara sjajno 12. izdanje Piano Loop Festivala

Piano Loop Festival u svom će posljednjem danu vrlo uspješnog i glazbeno atraktivnog dvanaestog izdanja ugostiti mladog ukrajinskog pijanističkog virtuoza Romana Lopatinskog. Na njegovu su programu Franz Schubert (Sonata za klavir u B-duru, D. 960), Béla Bartók (Tri etide op. 18) i Robert Schumann (Simfonijske etide, op. 13).

Roman Lopatinsky rođen je 29. lipnja 1993. u Kijevu. Od najranijih dana pokazivao je izvanredne glazbene vještine, a s pet godina počeo je učiti svirati klavir kod Irine Barinove u Kijevskoj specijaliziranoj glazbenoj školi Lysenko. Tijekom školovanja postao je laureat brojnih međunarodnih natjecanja kao solist i komorni glazbenik. Lopatinsky je bio stipendist brojnih zaklada, primjerice Zaklade „Children’s Friends“ (2005.–2008.), Švicarske dobrotvorne zaklade (2008.), Dobrotvorne zaklade „Gifted Children – Future of Ukraine“ Vlade Prokayeve (2009., 2010.) i Predsjedničke zaklade Leonida Kučme „Ukrajina“. Godine 2009., u dobi od 16 godina, kao daroviti mladi pijanist upisao se na Međunarodnu akademiju za klavir u Imoli (Italija) u klasi Borisa Petrushanskog.

Lopatinsky je nastupao u Poljskoj, Izraelu, Italiji, Maroku, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Njemačkoj, Rusiji, Francuskoj, Japanu, Australiji, SAD-u i Austriji. Imao je recitale u Tokiju (Ginza Hall), New Yorku (Steinway Hall), Parizu (Alfred Corto Hall), Noosa Arts Theatreu u Australiji, Teatro Filarmonico u Veroni, Act City Hamamtsu u Japanu, kao i u Musikvereinu i Konzerthausu u Beču.

Redovito sudjeluje na međunarodnim festivalima, uključujući MITO (Torino, Milano), Newport Festival (New Port, SAD, 2014.), koncert-predavanje na Sveučilištu Sorbonne (Pariz), Festival Slike suvremenog pijanizma (Peterburg, 2015.), Animato Festival (Pariz, 2016.), GogolFest (2015., 2016., Kijev), LvivMozArt (Lviv, 2018., 2019.), pozornicu Kyiv Bouquet (2018., 2019.) i dr. Također redovito nastupa kao član ansambala NotaBene Chamber Group i Liatoshynsky Trio. Dobitnik je Nagrade gradonačelnika Kijeva za izvanredna postignuća mladih u razvoju glavnog grada Ukrajine – grada heroja Kijeva.

Koncert je na programu 20. rujna u 20 sati, a detalji o nastupu dostupni su na poveznici https://hdsplit.hr/koncerti/detalj/roman-lopatinsky/. Pokrovitelji festivala su Grad Split, Županija Splitsko-dalmatinska, Turistička zajednica grada Splita i Ministarstvo kulture i medija RH. Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket i na blagajni Hrvatskog doma Split. Koncerti su besplatni za umirovljenike. Gratis ulaznice moguće je preuzeti na blagajni Hrvatskog doma Split. Jedna osoba može preuzeti maksimalno dvije pozivnice, a broj gratis mjesta je ograničen.