Roko Leni Ukić u suzama: "Samo je dobrotu širio i ogroman je gubitak za cijelu našu zajednicu. Takvog čovika se ne može nadoknadit"

Split je noćas potresla vijest o iznenadnoj smrti Ante Grgurevića, bivšeg košarkaša i trenera Košarkaškog kluba Split, koji je preminuo u 51. godini života. Iz kluba su se od Grgurevića oprostili emotivnom porukom: "Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem."

Od Grgurevića su se oprostili i njegovi prijatelji, poznanici i sugrađani. U dogovoru s obitelji, u 17 sati održano je okupljanje na igralištu Osnovne škole Marjan u Splitu, gdje su građani došli zapaliti svijeće i ostaviti cvijeće. Na mjestu oproštaja bio je izložen i dres Splita s Antinim brojem 13, kao simbol sjećanja na čovjeka koji je, kako poručuju njegovi najbliži iz kvarta, "u dvorištu škole igrao ko dite".

"Jutros sam u 9 sati dobio informaciju da je iznenada preminuo. Ante je bio dobar čovjek, na terenu veliki borac. Za njega nije bilo izgubljene lopte, puno mi je žao. Prije par dana sam ga sreo ispred dvorane, pričali smo malo o košarci, nažalost ispred dvorane na Gripama ga više neću vidjeti. Baš mi je žao", kazao nam je ovom prigodom Branko Macura.

Roko Leni Ukić nije mogao sakriti suze.

"Teško mi je bilo šta reći, bio mi je prijatelj, familija, teško je uopće rezonirat te životne situacije koje se dogode. Sam ovaj spontani skup pokazuje koliko je ljudi u svom djelovanju dotaka na neki svoj način koji nema lajkova ni mreža ni gluposti nego samo ljudskosti. Samo je dobrotu širio i ogroman je gubitak za cijelu našu zajednicu. Takvog čovika se ne može nadoknadit. Bit će igrača, ali naći kvalitetu osobe kakav je bio Ante, toliko ispravan i vjerodostojan - to je u današnje vrime nemoguće. Veliki je gubitak za sve", kazao je Roko Leni Ukić kroz suze.

"Grga je bio jedinstven, takva osoba se rijetko rađa. Svi smo u šoku jer je bio mlad, pun elana i poleta, pogotovo kada je trenerski posao u pitanju. Da se svi ugledaju na njega, bilo bi sve bolje", kaže Joško Poljak.

Glasnogovornik KK Splita Ozren Maršić održao je govor ispred OŠ Marjan.

"Teško je pronaći riječi. Sam dolazak ljudi ovdje dovoljno kazuje. Kad smo jutros saznali tu tužnu vijest, obasuti smo pozivima, reakcijama ljudi iz cijele Hrvatske, svijeta. Hvala svima koji se javljaju. Odmah smo pokušali reagirati, u kontaktu s obitelji. Grga je toliko sebe dao u omladinski pogon, u školu košarke, samo ću jednu sličicu reć. Prije 7-8 godina smo krenuli u formiranje mini basketa. Prvi trening je bilo četvero djece, drugi trening sedam, on je rekao da idemo dalje. Nakon tri mjeseca je bilo 180 djece. To su današnji prvaci Hrvatske U13, U15...

Mislili smo danas otkazat sve, onda smo se sjetili Grge kako ide preko parkirališta i rekli smo - trening se mora održati. Održali smo danas sve treninge, u subotu je turnir Žutko za najmlađe generacije, to je treće izdanje turnira koje smo pokrenuli i nema šanse da ga otkažemo jer taj luđak bi doša i reka - pa jeste vi normalni, šta ima veze šta mene nema, turnir se mora odigrati, dica moraju igrati. Zvat će se Memorijal Ante Grgurevića. Volio bi da svi dođemo u subotu i uputimo prije sprovoda i komemoracije pljesak našem Anti. Nikad mu nećemo moći zahvaliti za sve što je dao Splitu i košarci, ali takvog čovjeka stvarno treba tražit svićom. Nećemo ga moći nadoknadit, mi ćemo se svi razapet koliko je moguće, ali Grga je jedan", kaže Ozren Maršić.

Komemoracija će biti održana u srijedu u 12 sati u dvorani na Gripama, a ispraćaj istoga dana u 15 sati na Lovrincu.

"Ja i Ante smo generacija i kad sam ja bila klinka u Jugoplastici, i Ante je igra. Viđali smo se svakodnevno na Gripama. Fenomenalan momak, pristojan. Kasnije smo išli van igrat, tu smo se razišli. Prije par godina ja sam se vratila u Split radit i Ante je tu napravio čudo sa još par ljudi. Vidili smo se prekjučer u dvorani, držao je trening, bodrio dicu ka i uvik", rekla nam je nam Vedrana Grgin te uputila saučešće njegovoj supruzi i trojici sinova.