Close Menu

Roko Doždor najbolji sportaš Hrvatske!

Čestitamo

Iz splitskog Pit Bull Gyma stigle su impresivne vijesti kojima je na najbolji mogući način zaokružena 2025. godina. Njihov borac Roko Doždor sezonu je zaključio s maksimalnim učinkom – 13 pobjeda u isto toliko nastupa – okrunivši godinu naslovima svjetskog prvaka u savateu i kickboxingu. Riječ je o podvigu koji je rijedak i na svjetskoj razini, a tim je uspjehom zaslužio i prestižno priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora, koji mu je dodijelio nagradu za najuspješnijeg sportaša u neolimpijskom sportu.

"Naš veliki, najveći šampion zaokružio je 2025. godinu sa 13 pobjeda iz 13 nastupa te osvojio SP u savateu i kickboxingu. Takav podvig je raritet u cijelom svijetu, a kamoli u našoj najljepšoj Domovini. Na temelju tih rezultata HOO je Roku dodijelio nagradu za najuspješnijeg sportaša u neolimpijskom športu. S obzirom da su kickboxing i savate punopravni članovi Međunarodnog olimpijskog odbora, a savate je već bio na programu globalnih Igara dok je kickboxing na programu kontinentalnih Igara dodatak tituli najboljeg sportaša "neolimpijski" je nepotreban, pogotovo u godini kada se ne održavaju globalne Olimpijske Igre. 2025. je najuspješnija godina Pit Bulla, osvojili smo čak 7 seniorskih titula prvaka svijeta, 2 europske uz još 10 medalja na službenim prvenstvima Europe i svijeta u kickboxingu, savateu, tajlandskom boksu i boksu, a naša Lucija Bilobrk osvojila dvostruku svjetsku krunu pa je bilo očekivana još poneka nagrada za naše trenere i borce. Kroz nekoliko dana slijedi kompletna reportaža trijumfalne 2025. godine a mi smo zahvalni i ovako i idemo dalje i još jače!", napisali su iz kluba. 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0