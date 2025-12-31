Roko Doždor najbolji sportaš Hrvatske!

Iz splitskog Pit Bull Gyma stigle su impresivne vijesti kojima je na najbolji mogući način zaokružena 2025. godina. Njihov borac Roko Doždor sezonu je zaključio s maksimalnim učinkom – 13 pobjeda u isto toliko nastupa – okrunivši godinu naslovima svjetskog prvaka u savateu i kickboxingu. Riječ je o podvigu koji je rijedak i na svjetskoj razini, a tim je uspjehom zaslužio i prestižno priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora, koji mu je dodijelio nagradu za najuspješnijeg sportaša u neolimpijskom sportu.

"Naš veliki, najveći šampion zaokružio je 2025. godinu sa 13 pobjeda iz 13 nastupa te osvojio SP u savateu i kickboxingu. Takav podvig je raritet u cijelom svijetu, a kamoli u našoj najljepšoj Domovini. Na temelju tih rezultata HOO je Roku dodijelio nagradu za najuspješnijeg sportaša u neolimpijskom športu. S obzirom da su kickboxing i savate punopravni članovi Međunarodnog olimpijskog odbora, a savate je već bio na programu globalnih Igara dok je kickboxing na programu kontinentalnih Igara dodatak tituli najboljeg sportaša "neolimpijski" je nepotreban, pogotovo u godini kada se ne održavaju globalne Olimpijske Igre. 2025. je najuspješnija godina Pit Bulla, osvojili smo čak 7 seniorskih titula prvaka svijeta, 2 europske uz još 10 medalja na službenim prvenstvima Europe i svijeta u kickboxingu, savateu, tajlandskom boksu i boksu, a naša Lucija Bilobrk osvojila dvostruku svjetsku krunu pa je bilo očekivana još poneka nagrada za naše trenere i borce. Kroz nekoliko dana slijedi kompletna reportaža trijumfalne 2025. godine a mi smo zahvalni i ovako i idemo dalje i još jače!", napisali su iz kluba.