Rok istječe uskoro: Građani moraju prijaviti promjene na nekretninama ili riskiraju porez!

Porezna uprava pozvala je građane da do 31. ožujka 2026. ispune svoju zakonsku obvezu i prijave sve promjene podataka o nekretninama koje su važne za oporezivanje.

Riječ je o podacima poput površine i namjene nekretnine, ali i o dostavi dokaza za ostvarivanje eventualnih oslobođenja od poreza. Prijavljeni podaci koristit će se za utvrđivanje budućih poreznih obveza, piše DuList.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako pojašnjavaju iz Porezne uprave, porez na nekretnine ne plaćaju građani čija nekretnina služi za stalno stanovanje, odnosno ako je na toj adresi prijavljeno prebivalište ili boravište. Isto vrijedi i za nekretnine dane u dugoročni najam u kojima je prijavljeno boravište najmoprimca, kao i za objekte koji nisu pogodni za stanovanje zbog nedostatka osnovne komunalne infrastrukture.

S druge strane, porez se plaća na nekretnine koje se ne koriste za stanovanje, poput praznih stanova i kuća, kao i onih koje se koriste povremeno, primjerice vikendica ili apartmana.

Porezna uprava tijekom posljednjih nekoliko mjeseci izdala je oko 278.000 rješenja o porezu na nekretnine za ukupno oko 290 tisuća nekretnina, od ukupno 1,3 milijuna čije su podatke analizirali. Upravo u tom procesu došlo je i do pogrešaka, pa su pojedini građani zaprimili rješenja o naplati poreza iako ne spadaju u skupine koje su obveznici plaćanja.

Da se situacija sa pogreškama i nagomilavanjem žalbi ne bi ponovila i dogodine, iz porezne su pozvali na dostavu svih bitnih izmjena vezanih uz utvrđivanje obveze plaćanja poreza. Radi lakšeg snalaženja, građanima je dostupan jedinstveni obrazac zahtjeva, a nadležno porezno tijelo može se provjeriti putem službenih stranica. Prijava se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a kada je ona nadležna, moguće ju je podnijeti i putem sustava ePorezna.

Iz Porezne uprave naglašavaju kako pravodobna i točna prijava podataka omogućuje brže rješavanje predmeta, smanjuje administrativne postupke i povećava pravnu sigurnost građana.