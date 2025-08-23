Roger Federer postao sedmi sportaš milijarder u povijesti

Teniska ikona Roger Federer (44) postao je sedmi sportaš u povijesti čije je bogatstvo premašilo milijardu dolara, potvrdio je u petak ugledni Forbes. Švicarska zvijezda, koja se od aktivnog igranja oprostila 2022. godine, sada raspolaže s procijenjenih 1,1 milijardu dolara, čemu je značajno pridonio njegov manjinski udio u švicarskom brendu obuće i odjeće On.

Federer je tijekom karijere samo od sponzorskih ugovora i drugih aktivnosti izvan terena zaradio oko milijardu dolara. Impresivan je podatak da je čak 16 godina zaredom bio najplaćeniji tenisač svijeta, unatoč tome što je od turnirskih nagrada zaradio manje od svojih najvećih rivala, Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Primjerice, 2020. godine njegova zarada prije oporezivanja iznosila je 106,3 milijuna dolara, više od bilo kojeg drugog sportaša na svijetu, piše Index.

Ekskluzivni klub milijardera

Ulaskom u ovaj elitni klub, Federer je postao drugi tenisač milijarder, nakon Rumunja Iona Țiriaca, koji je bogatstvo počeo stjecati ulaganjima nakon pada komunizma. Na popisu su i košarkaške legende Michael Jordan, Magic Johnson i LeBron James, kao i bivši igrač Milwaukee Bucksa Junior Bridgeman. Popis zaokružuje golfer Tiger Woods, koji je uz Jamesa jedini sportaš koji je status milijardera stekao još tijekom aktivne karijere.

Nova generacija preuzima primat

Forbes je ujedno objavio i listu najplaćenijih aktivnih tenisača u posljednjih 12 mjeseci, a drugu godinu zaredom na vrhu je Carlos Alcaraz sa zaradom od 48,3 milijuna dolara. Samo su Federer, Đoković i Naomi Osaka u jednoj godini uspjeli zaraditi više.

Odmah iza njega je Jannik Sinner, svjetski broj jedan, čije rivalstvo s Alcarazom sve više definira moderni tenis. Talijan je zaradio 47,3 milijuna dolara, gotovo dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu. Zanimljivo je da je Sinner od samog tenisa ove godine zaradio 20,3 milijuna dolara, što je treći najveći iznos otkako Forbes vodi evidenciju i znatno više od Alcaraza.

Treće mjesto na listi zauzela je Coco Gauff s 37,2 milijuna dolara, čime je postala i najplaćenija sportašica svijeta u proteklih godinu dana. Njezin uspjeh znači da su po prvi put od 2010. godine, kada su na vrhu bili Federer, Marija Šarapova i Nadal, prva tri mjesta zauzeli sportaši mlađi od 30 godina.

Ukupno je 10 najplaćenijih tenisača zajedno zaradilo 285 milijuna dolara, što predstavlja porast od 16% u odnosu na prošlu godinu, no i dalje je to znatno ispod rekordne 2020. godine kada je taj iznos bio 343 milijuna dolara.