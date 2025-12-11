Roditelji u panici! Djeca u pernicama pronašla jezive poruke: "Pobit ćemo vas sve"

Prijetnje ubojstvom pronađene u pernicama učenika osmih razreda OŠ Josif Pančić u Banovu Brdu u Srbiji uznemirile su roditelje, pa dio njih jutros nije poslao djecu u školu, prenosi Dnevnik.hr.

U porukama se uz prijetnje ubojstvom, aludira i na jezivi masakr u OŠ Vladislav Ribnikar jer se spominje i ime dječaka ubojice.

U porukama koje su pronađene piše, između ostalog, "pobit ćemo vas sve, pazite se", "mi smo kao ..., donosim sutra pištolj".

“Do incidenta je došlo u jednom od osmih razreda. Mjere opreza nakon onoga što se dogodilo u OŠ Vladislav Ribnikar moraju postojati. Prošle godine je u razredu koji pohađa moje dijete učenik nižeg razreda učiteljici šakom gestikulirao pištolj i rekao joj: ubit ću te”, rekao je za Blic jedan od zabrinutih roditelja.

"Nema mjesta panici"

Ravnatelj škole Milan Bajić rekao je da je škola reagirala u vezi s ovim slučajem.

"Nema mjesta panici. Poduzeli smo sve potrebne mjere za normalno i sigurno održavanje nastave za djecu u školi. Policija i gradski odjel redovito posjećuju školu ujutro i nakon nastave. U sve je uključena i policija Čukarica, alarmiran je i tim za krizne situacije, kao i tim za zaštitu učenika od nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja. Bit će obavljen razgovor s roditeljem i djetetom koje je sudjelovalo u događaju", rekao je Bajić.

"Roditelji su u strahu i ne žele slati djecu u školu dok se ne garantira njihova sigurnost, ali nailazimo na zid šutnje i relativizacije od strane uprave", tvrdi roditelj koji je poslao mail redakciji.

Policija je navela kako postupa u okviru svojih nadležnosti.