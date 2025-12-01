Roditelji pod povećalom! Dijete bacao petarde, policija tereti majku: "Isplati li se zbog trena zabave riskirati lice, oko, oštetiti sluh ili izgubiti šaku"

Istarska policija prekršajno će teretiti majku maloljetnika koji je u Višnjanu bacao petarde jer mu ih je ona kupila. Policija istražuje i tko je u parkirani automobil u Poreču ubacio petardu te izazvao požar. Iako je još daleko razdoblje od 27. prosinca do 1. siječnja, kada je punoljetnim osobama dopuštena upotreba pirotehničkih sredstava, problemi s tim već su počeli.

Većina odraslih shvaća da su petarde oružje i to stajalište prenosi na svoju djecu. Djeca ne znaju procijeniti rizik, ne shvaćaju posljedice.

- Njima je bitno da u datome trenutku nabave to pirotehničko sredstvo, aktiviraju, snime pokoji video koji će dalje plasirati putem Whats App grupa, društvenih mreža, da postanu face svoga društva, naglasila je Katarina Vrabac, viša inspektorica zaštite od požara, eksploziva i oružja, Ravnateljstvo Civilne zaštite MUP-a.

Posljedice im nastoje objasniti u školi.

- Nekako nastojimo i kod djece potaknuti kritičko razmišljanje. Isplati li se zbog trena zabave riskirati lice, oko, oštetiti sluh ili izgubiti šaku, kaže Maja Zubac, psihologinja za HRT.

Jer neke posljedice su trajne. Ozljede im promijene život nagore.

- Od najbanalnijih ozljeda, opeklina do nažalost i amputacija, što smo morali dijelove prstiju micati, uslijed udara eksplozivnih sredstava, rekao je Andrej Angelini, ravnatelj Opće bolnice Pula, kirurg.

Petarde su još od 2021. zabranjene u Hrvatskoj. Djeca do 14 godina ne smiju upotrebljavati apsolutno nikakva pirotehnička sredstva. Stariji od 14 samo ona najslabija, popularne žabice. No, upravo najčešće djeca putem interneta, na stranim domenama, naručuju najjače i najopasnije petarde.

- Najčešće se kod 'online' prodaja radi o proizvodima koji nisu stavljeni na tržište RH, nemaju odobrenje MUP-a. Pitanje je ispravnosti takvih proizvoda i zaista apel svima da se takvi proizvodi ne kupuju, naglasila je Katarina Vrabac, viša inspektorica zaštite od požara, eksploziva i oružja, Ravnateljstvo Civilne zaštite MUP-a.

Odnedavno Inspektorat ukida stranice domaće domene za internetsku prodaju. No problem su inozemne, od Češke do Italije, kojima se djeca najčešće koriste.

Problem su i dostavne službe koje, zabrani usprkos, eksploziv dostavljaju na kućnu adresu. Kad se to dogodi, opet su roditelji ključni.

- Evo, imali smo nedavno slučaj na području Pule, gdje je otac u sobi sina pronašao veću količinu pirotehničkih sredstava i on je to donio u policijsku postaju i predao, rekla je Suzana Sokač, glasnogovornica PU istarske za HRT.

Jer, pirotehnika je, petarde posebice, ubojito oružje, ne zabava. Ako to djeca ne uspiju shvatiti, stariji im to trebaju objasniti i za njih odlučiti. Ispravno. Jer im tako čuvaju život.