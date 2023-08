RODITELJI GUBE ŽIVCE Kaos oko upisa u splitske predškolske ustanove: Još samo tri dana do početka, a od Grada ni slova

Je li Split uistinu grad prijatelj djece? Pitaju se to mnogi roditelji splitskih mališana navodeći da su to samo prazna slova na papiru.

Razlog? Mnogi će odmah pomisliti na cijene, ali i brojku neupisane djece koja je već 'tradicija' u gradu podno Marjana. Svake godine roditelji muku muče s upisima djece u vrtić, te s velikim očekivanjem iščekuju objave popisa upisane djece.

No, ove godine po prvi puta nešto drugačiji problem...

Krenimo kronološki

- 17. svibnja 2023. predškolske ustanove Grada Splita započele su primati zahtjeve za upis djece za narednu pedagošku godinu. Zahtjevi roditelja za upis djeteta u jednu od četiri predškolske ustanove Grada Splita: DV Marjan, DV Grigor Vitez, DV Radost i DV Cvit Mediterana zaprimali su se do 25. svibnja elektroničkim putem.

- 15. lipnja splitski gradonačelnik Puljak uz pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Maria Negotića te kolega iz resornog UO predstavio je prve rezultate upisa u jasličke i vrtićke programe predškolskih ustanova grada Splita.

Pogledajte što je sve rekao na konferenciji za medije...

- Žalbeni rok je trajao do 10. srpnja.

- 17. srpnja oglasio se Grad na službenim stranicama

'10. srpnja istekao je rok za donošenje rješenja po žalbama u postupku upisa djece u dječje vrtiće grada Splita. Roditeljima koji su iskoristili pravo na žalbu, tijekom ovog tjedna bit će dostavljana Rješenja, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Ukoliko nije bilo mjesta u programu za kojeg su se roditelji prijavili unutar pojedine predškolske ustanove, žalba nije mogla biti usvojena Sva djeca koja su ostvarila uvjete bit će upisana u vrtićke programe. Roditeljima čije dijete nije upisano u traženi vrtićki program bit će ponuđeno mjesto u nekom od gradskih, odnosno privatnih ili vjerskih predškolskih ustanova. Za jasličke programe, zbog znatnog broja dvostrukih prijava u gradske i privatne, odnosno vjerske ustanove, procjenjujemo da će biti dostatno mjesta za upis sve djece koja su ostvarila uvjete, a čija su oba roditelja zaposlena i imaju prebivalište na području grada Splita', naveli su.

- 22. kolovoza održana završna press konferencija EU projekta 'Vrtić za suvremenu obitelj' na kojoj je gradonačelnik Ivica Puljak kazao da će konačni rezultati upisa biti poznati do konca prošlog tjedna (do 25. kolovoza), do danas ni slova.

- 25. kolovoza oglasio se ponovno grad Split kratkim priopćenjem na medije kojeg su objavili i na službenim stranicama navodeći da je 'suradnjom svih predškolskih ustanova i nadležnih gradskih službi, kompleksan proces upisa djece u vrtićke ustanove i programe u završnoj fazi'.

O kompleksnosti najbolje pokazuje podatak da nas do početka pedagoške godine 2023./2024. dijeli još samo tri dana, odnosno već ovog petka.

Podsjetimo,

za pedagošku godinu 2022./2023. splitski gradski dječji vrtići zaprimili su ukupno 1516 zahtjeva od kojih 360 zahtjeva nisu ispunjavala uvjete za upis. Po završetku prvog kruga upisa u gradske predškolske ustanove upisano je 632 djece. Za 524 djece koja ispunjavaju propisane uvjete, a koje prema prvim privremenim rezultatima nisu upisana u prvom krug.

Statistika za pedagošku godinu 2023./2024.

Točnih podataka za 2023./2024. godinu još uvijek nema. Iz obavijesti na stranicama ustanove Cvit Mediterana vidljivo je da je zaprimljeno ukupno 487 zahtjeva roditelja-staratelja za upis u programe. Kod objave prvih rezultata na listi se iznad crte našlo 313 djece. Ukupno 112 djece ima uvjete, ali nema mjesta u programima DV Cvit Mediterana. U DV Grigor Vitez zaprimljeno je 270 zahtjeva roditelja-staratelja za upis u programe. Ukupno 119 djece se našlo na listi iznad crte, dok je broj neupisane djece koja imaju uvjete, ali nema mjesta u programima je 107. Ukupno 18 djece nema dob za traženi program, 13 djece nije cijepljeno iako nemaju kontraindikacije, a za osmero djece nije (u roku) dostavljena potpuna dokumentacija. Jedno dijete našlo se ispod crte jer dijete ne zadovoljava više uvjeta. Na mrežnoj stranici DV Radost navode da je zaprimljeno 607 zahtjeva roditelja-staratelja za upis u programe. Čak 202 djece našlo se iznad upisne crte, a njih 258 ispunjavaju sve uvjete, ali nema mjesta u programima. Mahom se radi o jasličnim skupinama. Ukupno 31 dijete nema dobni uvjet za upis u programe, a čak 55 djece nije cijepljeno unatoč tomu što nemaju kontraindikacije što je uvjet za upis. Za 15 djece dokumentacija je nepotpuna, neuredna ili nije dostavljena u roku. Ukupno 27 djece ne ispunjava više uvjeta za upis. Na privremenoj listi DV Radost našla se i stavka 'Popis djece koja se ne mogu uključiti u redovnu odgojnu skupinu na temelju prosudbe stručnog povjerenstva Vrtića (sukladno čl. 8. Pravilnika)' na kojoj se nalazi ukupno 19 djece. DV Marjan navodi da su zaprimili 230 zahtjeva roditelja-staratelja za upis u programe. Kod objave prvih rezultata na listi se iznad crte našlo 147 djece. Ukupno 31 djece ima uvjete, ali nema mjesta u programima DV Cvit Mediterana. Dvanaestero djece nema dob za upis u traženi program, a 21 djete nije cijepljeno iako nema kontraindikacije. Za šestero djece dokumentacija je nepotpuna, neuredna ili nije dostavljena u roku. Sedmero djece ne ispunjava više uvjeta za upis. I na privremenoj listi DV Marjan našla se i stavka 'Popis djece koja se ne mogu uključiti u redovnu odgojnu skupinu na temelju prosudbe stručnog povjerenstva Vrtića (sukladno čl. 8. Pravilnika)' na kojoj se nalazi ukupno 6 djece. Sumirano, ukupno za 1 594 mališana roditelji su predali zahtjev za upis u jednu od četiri predškolske ustanove Grada Splita: DV Marjan, DV Grigor Vitez, DV Radost i DV Cvit Mediterana.

Hoće li ustinu sva djeca biti upisana u vrtićke programe, kako je najavio gradonačelnik Puljak, valja strpljivo pričekati na odgovor... No, roditelji mališana su i dalje na mukama.

Upit o točnim brojkama upisane, odnosno neupisane djece smo tijekom ponedjeljka poslijepodne poslali u Banovinu, ali odgovor do trenutka objave članka nismo dobili. Isti ćemo objaviti po primitku.