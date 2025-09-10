Roditelji, evo sjajne prilike: Besplatan ulaz u Etnografski muzej Split za prvašiće i pratnju cijelog rujna

Povodom početka nove školske godine, Etnografski muzej Split priredio je posebnu pogodnost za najmlađe. Svi prvašići i osobe u njihovoj pratnji tijekom cijelog mjeseca rujna imaju besplatan ulaz u muzej.

– Prvi dani škole djeci su posebno intenzivno i zanimljivo vrijeme, a kako bi im prvi mjesec školovanja bio još ljepši, odlučili smo otvoriti vrata muzeja bez naplate ulaznica za prvašiće i njihove pratitelje – poručuju iz muzeja.

Kreativne radionice za djecu

Tijekom jeseni u muzeju će se održavati i niz kreativnih radionica namijenjenih osnovnoškolcima. Djeca će kroz izradu rukotvorina, folklorne plesove i druge tematske sadržaje imati priliku na zabavan i interaktivan način upoznati bogatu tradiciju naših krajeva.

Radno vrijeme muzeja

Etnografski muzej Split u rujnu radi prema sljedećem rasporedu:

od ponedjeljka do petka: 9 – 18 sati

subotom: 10 – 17 sati

nedjeljom: 10 – 14 sati

Besplatan ulaz za prvašiće i njihove pratitelje traje do kraja rujna.