Roditelji često zanemare ovaj pregled, a bez njega djeca mogu imati problema u učenju

Dok se roditelji pripremaju za novu školsku godinu, kupuju bilježnice, torbe i školske uniforme, jedna važna stavka često ostaje zaboravljena: pregled vida njihove djece. Prema novom istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji, više od trećine roditelja redovito zanemaruje ovu ključnu provjeru zdravlja, prenosi Index.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Preporuka je da djeca prvi pregled vida obave s otprilike četiri godine te da ga ponavljaju svake jedne do dvije godine. Upravo zato je u Hrvatskoj 2016. godine uveden Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti, koji obuhvaća svu djecu s navršenom četvrtom godinom života. Program je dio javnozdravstvene strategije usmjerene na zaštitu vida u predškolskoj dobi i omogućuje pravodobno otkrivanje i liječenje mogućih oštećenja vida.

Ipak, istraživanje provedeno među britanskim roditeljima otkrilo je da čak 36% roditelja nije svjesno te preporuke. Čak 69% roditelja ne stavlja pregled vida na popis prioriteta pri povratku u školu, najčešće zbog prenatrpanih rasporeda i poteškoća s pronalaskom termina.

Gotovo četvrtina roditelja djece u dobi od četiri do deset godina priznala je da svoje dijete nikada nije odvela na pregled vida. Uz to, 17% roditelja kaže da ne zna prepoznati znakove problema s vidom kod djeteta. Situaciju dodatno otežava činjenica da se u nekim britanskim školama rutinski pregledi vida uopće ne provode, zbog čega odgovornost ostaje isključivo na roditeljima.

Zašto je dobar vid važan za školu?

Optičar Stuart Laird naglašava kako je ovo razdoblje idealna prilika za brigu o zdravlju vida. "Povratak u školu može biti kaotičan, pa smo željeli podsjetiti roditelje koliko je važno da njihovo dijete dobro vidi u učionici. Cijeli proces može biti brz i jednostavan, čak i dok obavljate tjednu kupnju", kaže on.

Max Halford iz Udruženja britanskih optičara dodaje: "Dobar vid temelj je za učenje i samopouzdanje. Ako dijete ima problema s vidom, to može negativno utjecati na čitanje, pisanje i koncentraciju. Jednostavan pregled vida prije početka škole može spriječiti mnoge probleme."

Praktični savjeti za lagan početak školske godine

Osim zdravlja, povratak u školske klupe zahtijeva dobru organizaciju. Autorica Georgina Durrant savjetuje roditeljima da pripreme sve unaprijed - od potpisivanja školskih obrazaca do provjere opreme za tjelesni. "Koristite podsjetnike, zidne planere ili aplikacije - što god vam pomaže. Provjerite pristaju li uniforme, jesu li torbe spakirane i kutije za ručak čiste. Nema ništa gore od kutije koja je cijelo ljeto provela na dnu torbe", poručuje.

Za prvo jutro škole savjetuje da sve pripremite večer prije - od odjeće do školskih torbi i cipela. "Ako imate stariju djecu, potaknite ih da se sami pobrinu za svoje stvari. I ne zaboravite ostaviti dovoljno vremena ujutro - prvi dan škole može biti stresan, ali dobra priprema može učiniti veliku razliku."

Ritam spavanja jednako je važan kao i školska torba

Kvalitetan san ključan je za djecu, ali i za roditelje. "Ako ste naspavani, veća je vjerojatnost da će jutro proteći bez stresa. A opušteno jutro pomoći će i djetetu da se bolje osjeća u školi", ističe Durrant.

Dodaje da bi djecu trebalo početi ranije buditi nekoliko dana prije početka škole kako bi se lakše prilagodili. "Ako niste stigli, barem se pobrinite da večer prije početka škole legnu ranije - i to je bolje nego ništa."

Dr. Kate Stephens, stručnjakinja za zdravlje crijeva, upozorava kako loš san može utjecati na zdravlje probavnog sustava, što dodatno otežava spavanje. Preporučuje 7-8 sati neprekinutog sna i rutinu prije spavanja bez ekrana kako bi dijete lakše zaspalo i bilo odmorno za školu.