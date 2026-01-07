Rođeni Splićanin otvorio dušu. Kaže da je poruku pisao sa suzama u očima: "Ovo nije zbogom"

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine i rođeni Splićanin Luka Mikulić (20) karijeru nastavlja u Švicarskoj. Mikulić je potpisao za Grasshoppers, a njegov dosadašnji klub HŠK Posušje ovim je transferom ostvario rekordnu zaradu u svojoj povijesti.

Prema podacima Transfermarkta, odšteta iznosi 500.000 eura.

Rekordan transfer i iskorak u karijeri

Odlazak u švicarski Grasshoppers za Mikulića predstavlja veliki korak naprijed, a za Posušje financijski i sportski trenutak koji će se dugo pamtiti. Iznos od 500.000 eura, prema javno dostupnim procjenama, najveća je odšteta koju je klub dosad uprihodio.

Nedugo nakon objave transfera, Mikulić se oglasio na Instagramu te se oprostio od kluba i navijača riječima koje su brzo odjeknule među pratiteljima.

"Poštovani navijači našeg HŠK Posušja, dok ovo pišem suze su mi u očima, teško je pronaći prave riječi…"

U poruci je zahvalio navijačima, obitelji, klupskoj upravi i zaposlenicima, kao i bivšem predsjedniku Sesaru te sadašnjem Bagušiću.

"Hvala navijačima na svemu, hvala mojoj obitelji koja je uvijek bila uz mene i sve prošla sa mnom od početka pa do današnjeg dana, volim Vas."

"Hvala upravi i svim zaposlenicima kluba na šansi da nosim dres HŠK Posušje, hvala bivšem predsjedniku Sesaru kao i sadašnjem Bagušiću, hvala svim trenerima i suigračima, bez vas ovo sve ne bi bilo moguće, a posebno hvala najdražem ekonomu Tomi."

Posebne zahvale: Bašić i Maksimović

Mikulić je izdvojio i dvije osobe kojima je uputio posebno emotivne riječi – gospodina Ferdu Bašića te trenera Marka Maksimovića, kojem pripisuje ključnu ulogu u svojem razvoju i usponu.

"Hvala gospodinu Ferdi Bašiću, on je osoba koja će zauvijek imati posebno mjesto u mom srcu, on i ja znamo zašto."

Treneru Maksimoviću zahvalio je na povjerenju i prilikama koje su, kako navodi, promijenile tijek njegove karijere.

"Kad niko nije vjerovao u mene pojavio se i vjerovao te mi je dao šansu, čast da budem kapetan našeg kluba, reprezentativac i da ostvarim najveći transfer u povijesti našeg kluba, tako da najveće zasluge za to idu Marku Maksimoviću."

"Ovo nije zbogom, već samo doviđenja"

Na kraju objave Mikulić se obratio i navijačima Posušja, uz želju da klub ostane u eliti.

"Na kraju mom Posušju želim da ostane u društvu najboljih jer nam je tu mjesto i mogu poručiti da ovo nije zbogom već samo Doviđenja."

Poruku je zaključio potpisom: "Vaš Mikula".