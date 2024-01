Rođene četvorke začete prirodnim putem: "Na svijet su stgli Matej, Marko, Luka i Jovan"

Nemanja i Milana Petrović iz Banje Luke dobili su četiri sina. Milana je rodila u Ljubljani. Mogućnost rođenja četvorki je vrlo mala: otprilike jedna na 500.000 rođenih, pa i manje, kažu stručnjaci

Ponosni otac Nemanja Petrović objavio je na društvenim mrežama sretnu vijest o dolasku na svijet četiri sina.

"Slava Bogu, svetom Vasiliju i mojoj ženi, upravo su na svijet stigli Matej, Marko, Luka i Jovan", napisao je Nemanja na Facebooku i objavio fotografiju beba u inkubatoru,

I majka i bebe su dobro, a porođaj je obavljen u Ljubljani. Ovaj mladi bračni par već ima sina Konstantina, rođenog u veljači 2019. godine. Sad će imati pet sinova. Obitelj Petrović je iz Banje Luke, a trenutno živi u Celju, pišu 24sata.

Bolnica UKC Ljubljana objavila je pritom i priopćenje.

" Proteklog vikenda iz našeg rodilišta obradovala nas je izuzetna vijest: rođene su četvorke! Dječaci Matej (1450 g), Luka (1030 g), Marko (1420 g) i Jovan (1280 g) rođeni su carskim rezom u 31. tjednu trudnoće. Cijela trudnoća, inače izuzetno rizična zbog višeplodnosti, od početka je vođena u Ljubljani, čime su naši stručnjaci pridonijeli porođaju u zadovoljavajućoj gestacijskoj dobi i na kraju dobrom ishodu. Posljednje četvorke koje ispunjavaju uvjete rođene su u Ljubljani u ljeto 2015." rekao je voditelj rodilišta Gorazd Kavšek.

Izuzetno male šanse

"Mogućnost rođenja četvorki je vrlo mala: otprilike jedna na 500.000 rođenih, pa i manje. Za Sloveniju bi to značilo otprilike jedanput u 15 do 20 godina", istaknula je pročelnica.

U ovom slučaju riječ je bila o prirodnom začeću, što je još rjeđe.

Četverostruke trudnoće događaju se u jednom slučaju na pola milijuna, a unutar tih brojeva više od 90 posto ih je rezultat nekog oblika medicinski pomognute oplodnje. Zato su četvorke začete prirodnim putem istinski kuriozitet, što je za 24sata potvrdio i predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice, prof. dr. Krunoslav Kuna. On se u svojoj karijeri i bolnici u kojoj radi još nije susreo s takvim slučajem, a generalno kaže da je riječ o rizičnim trudnoćama za koje praktički ne postoji mogućnost da dođu do punog termina od 40 tjedana. Trojke se, kaže prof. dr. Kuna, rađaju uglavnom između 32. i 35. tjedna, a četvorke i ranije. To znači da je riječ o djeci male porođajne težine i nedovoljno razvijenoj, što automatski donosi veću mogućnost komplikacija nakon porođaja

Inače, u Hrvatskoj su četvorke začete prirodnim putem rođene 2022. godine u KBC-u Split, dvije djevojčice i dva dječaka, u 31. tjednu trudnoće.

Ranka Gaković, majka Milane Petrović, objavila je na Facebooku fotografiju s kćeri i emotivnom objavom raznježila sve.

"Ja sam danas najsretnija, najponosnija i najbogatija žena na svijetu. Moja kći rodila je četiri unuka. Hvala mojoj porodici i prijateljima koji su sa mnom od prvog dana do danas. Beskrajno hvala svima. Čestitam svojoj kćeri Milani i zetu Nemanji, a posebno čestitam mom najstarijem unuku Konstantinu, koji je danas dobio četiri brata. Hvala, sveti Vasilije" stoji u objavi, prenosi 24 sata.