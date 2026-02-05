Rođendan iz snova završio tragedijom: Tri mlade žene umrle zbog kobne greške luksuznog hotela

Obitelji triju mladih žena iz američke savezne države Massachusetts pokrenule su sudski postupak protiv luksuznog Royal Kahal Beach Resorta u Belizeu, koji smatraju odgovornim za smrt svojih kćeri. Riječ je o Wafae El-Arar (26), Kaoutar Naqqad (23) i Imane Mallah (24), koje su tijekom odmora, organiziranog u povodu rođendana, izgubile život zbog trovanja ugljičnim monoksidom.

Prema navodima iz tužbe, tragedija se dogodila 20. veljače 2025. godine. Nakon povratka s plaže djevojke su se istuširale, čime je aktiviran neispravan plinski bojler koji je u apartman počeo ispuštati opasne količine ugljičnog monoksida. Smrtonosni plin ispunio je prostor u kojem su boravile, a one nisu imale nikakvu zaštitu niti upozorenje.

Pravni zastupnici obitelji navode da su djevojke prolazile kroz tešku i bolnu agoniju, potpuno svjesne da ostaju bez zraka. Njihova tijela pronađena su tek dva dana kasnije, nakon što je spremačica primijetila da su vrata apartmana zaključana i o tome obavijestila upravu hotela, izvijestio je NBC.

Odvjetnik obitelji, Louis J. Muggeo, istaknuo je kako se radilo o tragediji koja se mogla izbjeći. Naglasio je da su odgovorni u odmaralištu i među investitorima zanemarili sigurnost gostiju, štedeći na ključnim stvarima i angažirajući nekompetentne osobe za ugradnju opreme.

Istragom su, prema tužbi, utvrđeni ozbiljni propusti u sigurnosnim standardima hotela. Apartman nije imao ispravan detektor ugljičnog monoksida, plinski grijač vode bio je nestručno postavljen, a uprava je navodno ignorirala ranije pritužbe gostiju koji su se žalili na simptome nalik trovanju. Iako je hotel ranije tvrdio da su provedene kontrole zraka i postavljeni detektori, pokazalo se da to nije bilo točno.

Obitelji preminulih žena traže odštetu zbog teškog nemara, svjesnog izazivanja boli i patnje te stavljanja u uporabu opasnih uređaja. Ističu kako su osnovne sigurnosne mjere mogle spriječiti tragediju. Tek nakon smrti triju djevojaka, sporni plinski uređaji zamijenjeni su električnima, no za njih je ta odluka došla prekasno.

– Ovo se nikada nije smjelo dogoditi – poručio je Muggeo, zaključujući kako je riječ o tragediji koja je bila u potpunosti sprječiva.