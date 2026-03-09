Rođena pa odmah učlanjena: Najmlađa članica Hajduka stigla na svijet sat prije učlanjenja

Hajduk je u trenutku pisanja ovog teksta imao 90.871 člana, a priča o najnovijoj članici posebno je dirnula mnoge navijače Bijelih.

Naime, ponosni djed Tomislav Bosnić danas je učlanio svoju tek rođenu unuku Saru Grzunov u klub navijača Naš Hajduk. Posebnost ove priče je u tome što je mala Sara rođena u zadarskom rodilištu – vjerovali ili ne – samo sat vremena prije nego što je postala članica Hajduka.

U fan shopu Hajduka Tomislavu su tim povodom uručeni i prigodni darovi za najmlađu članicu bijele obitelji.

Hajduk se voli od prvog dana

Popularni Tomo i njegov brat Ivan poznati su među navijačima po svojoj velikoj privrženosti Hajduku. Kako sami kažu, pohode “ama baš sve” domaće utakmice Bijelih.

S osmijehom dodaju da su ih tijekom godina skupili više nego što su ih, slikovito govoreći, skupili Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zajedno tijekom svojih igračkih karijera.

Još jedna članica hajdučke obitelji

Sarinim roditeljima, Ljubici i Roku Grzunov, prijatelji i navijači čestitaju na prinovi, ali i na još jednom članu velike hajdučke obitelji.

Ako je suditi po obiteljskoj tradiciji i ljubavi prema Bijelima, mala Sara već od prvog dana života nosi snažan hajdučki pečat. A kako to često vole reći navijači: jednom Hajduk – uvijek Hajduk.