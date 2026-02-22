Rođen u Dalmaciji, napisao je roman koji i danas razotkriva naše strahove

Na današnji dan 1913. godine rodio se Ranko Marinković

Ranko Marinković (1913. – 2001.) pripada onoj rijetkoj skupini autora koji su u hrvatsku književnost ušli bez "buke", a ostali trajno – kao mjerilo stila, ironije i intelektualne beskompromisnosti. Dramatičar, romanopisac, esejist i akademik, Marinković je stvarao djela koja nisu nudila utjehu, nego ogledalo: ponekad okrutno, često duhovito, uvijek precizno.

Rođen na otoku Visu, u dalmatinskom otočnom ambijentu, Marinković je rano usvojio spoj mediteranske slikovitosti i otočke zatvorenosti – osjećaj svijeta "s ruba", ali i potrebu da se taj svijet prevede u univerzalni jezik književnosti. Taj će spoj kasnije postati prepoznatljiv u njegovu pisanju: rečenice su mu guste, ritmične, zategnute do maksimuma značenja, a likovi rastrgani između vlastitih ambicija i stvarnosti koja ih neumoljivo razotkriva.

"Kiklop" kao udar na vrijeme i mentalitet

Kad se govori o Marinkoviću, jedno se djelo nameće kao ključ: roman "Kiklop". I danas čitan kao jedan od najvažnijih hrvatskih romana, "Kiklop" je slojevita priča o Zagrebu uoči Drugog svjetskog rata, ali još više — o strahu, oportunizmu, intelektualnim pozama i nemoći pojedinca pred povijesnim valom.

Glavni lik Melkior Tresić, intelektualac koji pokušava "izbjeći" stvarnost, postaje figura kolektivne tjeskobe: čovjek koji je previše svjestan da bi bio miran, a premalo moćan da bi išta promijenio. Marinković u romanu ispisuje galeriju likova koji su istodobno tragikomični i zastrašujuće stvarni, pa se "Kiklop" često čita kao roman o jednom vremenu — ali se jednako često doživljava kao roman o svakom vremenu.

Drame koje su publiku tjerale da misli

Marinkovićev kazališni rad dodatno je učvrstio njegovu reputaciju autora koji ne pristaje na jeftine poante. Posebno mjesto zauzima drama "Glorija", u kojoj se kroz sukob religijskog, moralnog i društvenog licemjerja otvara pitanje: gdje prestaje vjera, a počinje manipulacija?

Njegove drame nisu bile "pitke" u klasičnom smislu, ali su bile snažne: gradile su napetost kroz ideje, jezik i podtekst, a ne kroz površni zaplet. Publiku su često ostavljale bez lakog izlaza — jer Marinković, kao autor, nije bio zainteresiran za pomirenja koja nisu zaslužena.

Ono što Marinkovića čini posebnim nije samo tema, nego i način. Njegov jezik je istodobno eruditski i ironičan, mediteranski slikovit, a intelektualno discipliniran. U njegovim rečenicama humor se pojavljuje kao obrana od apsurda, a ironija kao metoda da se razotkrije laž — osobna i društvena.

Zbog toga se o njemu često govori kao o autoru kojeg nije uvijek lako čitati, ali kojeg je nemoguće čitati ravnodušno. On traži koncentraciju, ali zauzvrat daje gustoću misli i preciznost koja rijetko zastarijeva.

Ostavština bez patetike

Ranko Marinković bio je i dugogodišnji kulturni autoritet, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ali njegova najvažnija "funkcija" ostala je ona književna: promatrač koji ne bježi od ružnog dijela stvarnosti. Njegova djela i danas djeluju kao upozorenje na društvene maske, kolektivne zablude i mehanizme samoprevare.

U vremenu kad se javni prostor sve češće puni brzim mišljenjima i kratkim pamćenjem, Marinković ostaje autor koji traži suprotno: sporije čitanje, ozbiljnije pitanje i hrabrost da se pogleda ono što nije ugodno.