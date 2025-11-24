Robotika, STEM i inovacije ispunile Dubrovnik na jubilarnom 10. izdanju Robo.Du Daysa i 3. Du STEM festivalu

U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik završeni su jubilarni 10. Robo.Du Daysi, najveće hrvatsko događanje povodom Europskog tjedna robotike, te 3. DU STEM Festival održan u prostoru TUP-a. U organizaciji Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Informatičkim klubom Futura, višednevni program okupio je velik broj djece, mladih, roditelja i ljubitelja tehnologije.

Tijekom pet dana (od 17. do 21. studenog) održane su 23 radionice robotike, programiranja bez ekrana, strujnih krugova, LEGO konstrukcija, logičkih graditelja, crtanja 3D olovkama, Arduino automatike, modelarstva i elektrotehnike, mBot robotike i virtualne stvarnosti. Više od 250 polaznika je kroz praktičan rad istraživalo logiku, mehaniku, digitalne kompetencije, kreativnost i osnove tehničkih vještina, uz vodstvo brojnih edukatora i mentora iz lokalnih udruga, Sveučilišta u Dubrovniku te nacionalnih organizacija, poput Hrvatske zajednice tehničke kulture i Hrvatskog robotičkog saveza.

Subotnji 3. DU STEM Festival dodatno je približio STEM široj javnosti kroz interaktivne prezentacije i inovativne projekte koje su predstavile organizacije, udruge i obrazovne ustanove iz Dubrovnika, Hrvatske i regije. Posjetitelji su imali priliku upoznati se s DIY projektima, reciklažom plastike i biomaterijalima, digitalnom proizvodnjom, 3D printanjem, LEGO robotikom, robotskim sustavima, humanoidima te robotima za robotički nogomet, a posebna atrakcija bio je robot pas.

Na festivalu su svoje djelovanje i rad predstavili: Hrvatska zajednica tehničke kulture, FabLab Hrvatska, Garaža Makerspace iz Mostara, Maritimo Recycling, Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik, LARIAT Sveučilišta u Dubrovniku, Informatički klub Futura, te domaćini – Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Radionice i festival realizirali su se u sklopu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2025. godinu i uz potporu: Javne ustanove Rezervat Lokrum, TUP-a, Centra za djecu mlade i obitelj Dubrovnik, u sklopu obilježavanja Europskog tjedna robotike.

Organizatori zahvaljuju svim sudionicima, partnerima i volonterima na stvaranju još jednog iznimno uspješnog izdanja!