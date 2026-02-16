Robokup 2026 stiže u Split: Najbolji osnovnoškolci odmjerit će snage u robotici na PMF-u

Robokup je ekipno natjecanje učenika viših razreda osnovnih škola iz elementarne robotike koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi u suradnji s Hrvatskim robotičkim savezom, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture i osnovnim školama.

Ova će manifestacija biti održana u sklopu projekta Science Comes to Town (Znanost dolazi u grad), u kojemu je Zajednica tehničke kulture grada Splita jedan od pridruženih partnera Gradu Splitu. Cilj projekta je približavanja znanosti građanima, osobito djeci i mladima, kroz praktične i svima dostupne aktivnosti.

Zajednica tehničke kulture grada Splita u suradnji s Udrugom za robotiku „Inovatic“ organizira i provodi županijsku razinu Robokupa 2026. Natjecanje će se održati 20. ožujka 2026. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Natjecanje će se sastojati od tri dijela: strujnih krugova, programiranje mikroupravljačkog sučelja i programiranje robotskog vozila. U prvom dijelu natjecanja učenici će izrađivati strujni krug na eksperimentalnoj pločici, prema zadanim uputama. U nastavku natjecanja učenici će programirati mikroupravljačko sučelje, odnosno robotsko vozilo tako da ono obavlja zadatke poput praćenja crne linije, prepoznavanja i zaobilaženja određenih prepreka i tomu slične.

Natjecateljske ekipe će se sastojati od po tri učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola, od petog do osmog razreda, koje će na natjecanje dovesti jedan mentor.