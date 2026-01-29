Robi i Sanja pretukli vozača autobusa

Pema presudi, oni su oko 7.15 sati ujutro ušli u autobus na stajalištu u selu kod Bjelovara i napali vozača autobusa. Sanja ga je “držala za vrat i s obje ruke (stezala) gušila te grebala, a Robi “šakom dva puta udario u glavu”.

“Vozač autobusa je zadobio par ogrebotina po desnoj strani vrata te hematom nad lijevom temporalnom regijom glave, što sve u zbiru predstavlja tjelesnu ozljedu” istaknuo je sudac u ovotjednoj presudi.

Robi se na sudu branio kako je tog jutra vozač izbacio njegovu sestru iz autobusa bez obzira što je imala važeću kartu i pokaz.

“Ušao sam u autobus i pitao ga zašto ju je izbacio, a na to je on rekao: ‘Boli te ku*ac’. Gurnuo me van iz autobusa i udario šakom, nakon čega sam ja njega udario šakom u glavu“, tvrdi Robi.

Sanja je svjedočila kako je sve počelo prije tri mjeseca kad joj se vozač nabacivao u autobusu, a ona nije reagirala jer je imala dečka. Tog jutra ju je, kaže, izbacio iz busa, a da kartu nije ni pogledao. Izašla je i rekla to bratu koji je bio u dućanu, a koji je otišao do vozača, ona je ostala u trgovini.

No, vozač tvrdi kako je Sanja ušla u bus pokazavši mu neispravnu kartu, ali on joj nije ništa rekao. Odmah iza nje ušao je Robi koji ga je, kaže, napao i udario dvaput šakom u glavu, nakon čega je došla Sanja i počela ga gušiti. Pozvao je odmah policiju.

Tijekom sudskog postupka ispitani su i brojni svjedoci, putnici iz autobusa, koji su potvrdili incident. Sudac je zaključio kako su Robi i Sanja krivi. Pretpostavlja se da su se vozaču htjeli osvetiti jer se ranije neprimjereno udvarao Sanji.

Sve su isprovocirali jer je, kaže sudac, Sanja u to vrijeme doista imala važeći pokaz i kartu, ali je namjerno pokazala nevažeći. Zbog čega su to učinili, teško je reći, zaključuje.

Robi je dobio četiri mjeseca, a Sanja tri mjeseca uvjetnog zatvora. Moraju platiti po 330 eura troškova i podmiriti vozačeve troškove, svaki u iznosu 1300 eura, piše Danica.