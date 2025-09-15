ROADPOL-ovi Dani sigurnosti u prometu: Budi pozitivan primjer!

Od 16. do 22. rujna 2025. godine u organizaciji Europske mreže prometne policije ROADPOL održavaju se Dani sigurnosti u prometu, pod geslom „Budi pozitivan primjer“.

Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine fokus kampanje je potaknuti odrasle - posebno roditelje, da djeci školske i vrtićke dobi postavljaju primjere dobrog i odgovornog ponašanja u prometu na cestama.

Fokus je na roditeljima i djeci i radi sve većeg broja teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozila na dva kotača, kao i porasta broja ozlijeđenih sudionika tih nesreća - posebno djece i maloljetnika.

Kao što je i uobičajeno, glavni događaj je Dan bez poginulih u prometu, koji se obilježava 18. rujna 2025. godine.

Cilj je smanjiti broj poginulih u prometu na nulu, barem na jedan dan - dan u kojem nitko neće poginuti na europskim cestama.

Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tokom trajanja projekta, a posebno 18. rujna, pojačati preventivno - represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja, uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike.

U sklopu projekta organizirat će se nadzori cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača mopeda i motocikala, bicikala (uključujući i električne bicikle) te osobnih prijevoznih sredstava, osobito električnih romobila.

Represivne aktivnosti usmjerit će se i na sankcioniranje prometnih prekršaja koji za posljedicu imaju teške prometne nesreće, poput nenošenja zaštitne kacige, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga, korištenja mobitela za vrijeme vožnje, nepoštivanja prometnih znakova te prekršaje iz članka 112. i 113. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (promet bicikala, mopeda, motocikala i osobnih prijevoznih sredstava).

Poštivanje prometnih pravila štiti ne samo nas, već i one koji uče od nas - našu djecu, stoga im budimo dobar primjer.

Naš je cilj da svako putovanje završi sigurnim povratkom, jer - sigurnost u prometu je zajednička odgovornost!