RK Zadar 1954 gostuje u Poreču: U potrazi za novim bodovima

U nedjelju, 5. listopada, rukometaši RK Zadar 1954 gostuju kod ekipe RK Poreč 2 u susretu drugog kola 1. HRL Jug, koji će se igrati u Sportskoj dvorani Veli Jože u Poreču.

Mladi Porečani žele iznenaditi

Domaćin, momčad Poreč 2, novi je prvoligaš. Riječ je o ekipi sastavljenoj od mladih i talentiranih igrača kojima je ovo natjecanje prilika za razvoj i dokazivanje pred prvim sastavom. U uvodnom kolu pružili su dobar otpor protiv RK Splita, pokazavši da će biti respektabilan protivnik svim ekipama u ligi.

Gosti iz Zadra na put u Istru odlaze u odličnom raspoloženju nakon što su u prvom kolu slavili uvjerljivo protiv Dubovca-Gaze. Zadarska momčad prikazala je čvrstu igru u oba smjera i na tom valu optimizma stiže u Poreč s jasnim ciljem – doći do novih dva boda i zadržati pozitivan niz.

Svi igrači spremni

Stručni stožer Zadrana može biti zadovoljan jer uoči drugog kola nema zdravstvenih problema. Svi igrači su zdravi i spremni za nadolazeći izazov, što dodatno podiže vjeru u pozitivan ishod gostovanja.