Riva procvjetala: Split zablistao u bojama Praznika cvijeća

Ovog petka u Dioklecijanovim podrumima svečano je otvoren ovogodišnji Praznik cvijeća, čime je Split i službeno zakoračio u još jedno šareno, mirisno izdanje jedne od svojih najljepših proljetnih manifestacija. Otvorenjem je započela i centralna izložba, koja je i ove godine privukla brojne posjetitelje željne cvjetnih instalacija, kreativnih aranžmana i bogatog popratnog programa.

Poseban doživljaj pruža splitska Riva, koja je duž cijele svoje trase pretvorena u pravu cvjetnu kulisu. Šareni aranžmani, sadnice domaćih proizvođača i pažljivo osmišljene instalacije stvorili su jedinstveni ambijent na otvorenom, u kojem građani i turisti mogu uživati tijekom cijelog trajanja manifestacije. Riva je tako ponovno postala velika cvjetna pozornica koja spaja prirodu, umjetnost i svakodnevni život grada.

Tema ovogodišnjeg Praznika cvijeća, „Hrvatski cvitni mirakuli“, inspirirana je najpoznatijim hrvatskim izumima. Kroz maštovite cvjetne kompozicije predstavljeni su simboli hrvatske inovativnosti poput penkale, kravate i torpeda, koji su dobili novo, cvjetno ruho i dodatno oduševili posjetitelje.

Uz izložbeni dio, manifestacija donosi i raznovrstan program – od modne revije i revije frizura do stručnih i obrtničkih radionica, uključujući Forum turističkih vodiča, usmjeren na razmjenu znanja i jačanje kompetencija sudionika.

Dodatnu težinu ovogodišnjem izdanju daje i obilježavanje 70. platinastog rođendana svjetske florističke organizacije FLORINT, koje se također slavi u sklopu manifestacije.

Praznik cvijeća traje do 29. ožujka, a organizira ga Udruženje obrtnika Split uz podršku Parkova i nasada te pokroviteljstvo Turističke zajednice grada Splita, Muzeja grada Splita, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva gospodarstva i Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije.

Split je i ove godine potvrdio kako s dolaskom proljeća postaje nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje cvijeća, kreativnosti i mediteranskog ugođaja.