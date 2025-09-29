Riva je zaplesala za život: Split dočekuje Race for the Cure s najvećim flashmobom u svojoj povijesti

Sunčana subota na Rivi započela je uobičajeno – kavom, smijehom i šetnjama – a onda se sve promijenilo. U jednom trenu, više od 600 ljudi ustalo je i zaplesalo. Uz taktove legendarne pjesme Live is Life grupe Opus, splitska Riva pretvorila se u pozornicu života, nade i zajedništva.

Bio je to najveći plesni flashmob u povijesti grada pod Marjanom, emotivna i snažna uvertira u ono što nas čeka ove nedjelje, 5. listopada, u 11 sati – tradicionalnu utrku i šetnju Race for the Cure, posvećenu borbi protiv raka dojke i podršci oboljelima.

Ova dirljiva plesna akcija nije bila samo zabavni trenutak; bila je poziv na buđenje, na solidarnost, na djelovanje, na podršku. Jer svatko tko je toga dana zaplesao – bilo korakom, osmijehom ili pogledom – postao je dio veće slike. Dio podrške.

„Posebno zahvaljujemo Marini Kuzmanić, autorici koreografije, cijelom realizacijskom i produkcijskom timu, brojnim plesnim klubovima, školama, udrugama i građanima koji su svojim pokretom dali dio sebe ovoj velikoj priči“ - poručuju organizatori.

Flashmobom je otvoren pink tjedan u Splitu, a već sutra, 30. rujna, s početkom u 20 sati na Rivi očekuje vas poseban svjetlosni spektakl oblikovan stotinama dronova.

Nakon toga slijedi veliko finale u nedjelju i Race for the Cure utrka. Vidimo se 5. listopada u 11 sati na Rivi.

Dođite, hodajte, trčite, zaplešite!

Prijave i donacije: www.raceforthecure.eu