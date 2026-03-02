Rijetko se događa, ali bilo je napeto: Splićani 'spasili' Lučicu prije nego su vatrogasci stigli!

Tijekom jučerašnjeg dana vatrogasne postrojbe intervenirale su na području Split i ostatka Splitsko-dalmatinske županije zbog više požara.

U 9:18 sati izbio je požar električnog ormarića na pontonu u lučici Lučica Mornar. Građani su požar ugasili „S“ aparatom za početno gašenje prije dolaska vatrogasaca.

Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Split s jednim vozilom te dežurni operater HEP-a.

Dugopolje

U 15:32 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Dugopolje. Opožareno je oko 1000 četvornih metara trave i niskog raslinja.

Požar su u 15:50 sati ugasila dva vatrogasca DVD-a Dugopolje s jednim vozilom.

Čisla

U 18:15 sati dojavljen je požar trave na području Čisla, pri čemu je opožareno oko 25 četvornih metara.

Požar je ugašen u 18:30 sati, a interveniralo je pet vatrogasaca DVD-a Gata s jednim vozilom.