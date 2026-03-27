Rijetko je viđamo, a sada je zablistala: Elegantna crna dominacija supruge našeg župana ukrala pažnju na crvenom tepihu

Sve je spremno za 33. dodjelu najvažnije hrvatske glazbene nagrade – Porin. Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija domaćini su ovog prestižnog događaja, a nagrade će se dodijeliti u Š.C. Gripe. Statue Porina, koje je ručno izradio Ivica Propadal u Staklarni Rogaška, večeras će pronaći svoje dobitnike.

Na pozornici će nastupiti brojne glazbene zvijezde, uključujući:

LET 3, Klapa Šufit, Matija Cvek, Marko Tolja, Vatra, Pavel, Baby Lasagna, Goran Karan, Rišpet, Jelusick, Dunije, Mayales, Tonka Šerić, Henry Radanović Quartet, Mangroove, Zbor Izvor, Ana Opačak, Martina Filjak, Martina Mikelić i Valerija Nikolovska.

Voditeljsku palicu 33. Porina preuzimaju Zlata Müc i ekipa organizatora, a očekuje se spektakularna večer glazbenih nastupa, emocija i priznanja najboljim izvođačima, autorima i producentima u Hrvatskoj.

Supruga župana Blaženka Bobana, koja se rijetko pojavljuje u javnosti, večeras je privukla sve poglede svojim stajlingom. Par je u braku od 16. studenog 1985. godine, a ona je na crvenom tepihu zablistala u elegantnoj crnoj kombinaciji koja je nadmašila sva očekivanja.

Župan Blaženko Boban bio je uz suprugu u svečanoj večernjoj odjevnoj kombinaciji, a par je zajednički pozirao fotografima, uz gradonačelnika Splita, Tomislava Šutu i njegovu suprugu Matildu.