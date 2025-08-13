Riješite se mrava iz kućanstva uz pomoć sastojaka koje već imate u kući

Iako se čine bezazlenima, kad se namnože, stječe se dojam da su preplavili cijeli dom.

Srećom, za njihovo uklanjanje nisu potrebna skupa kemijska sredstva - učinkovita rješenja često se već nalaze u vašoj kuhinji.

Domaće smjese protiv mrava možete napraviti od osnovnih namirnica koje većina ljudi ima u kući: sol, šećer, ocat, soda bikarbona, limunska kiselina i tekućina za pranje suđa. Uz dodatak eteričnih ulja ili začina, ove kombinacije postaju prirodni repelenti koji učinkovito tjeraju insekte.

Ocat i voda

Jedan od najjednostavnijih načina za tjeranje mrava jest mješavina octa i vode u omjeru 2:1. Ulijte tekućinu u bočicu s raspršivačem i poprskajte mjesta na kojima se mravi pojavljuju.

Soda bikarbona i šećer u prahu

Pomiješajte jednake količine sode bikarbone i šećera u prahu te pospite po površinama gdje se mravi okupljaju. Šećer ih privlači, a soda im ometa probavu, pa će brzo nestati.

Sapunica u prokuhanoj vodi

Još jedno učinkovito rješenje jest dodavanje tekućine za suđe u prokuhanu vodu. Kada se smjesa malo ohladi, poprskajte njome kritična mjesta. Ova kombinacija učinkovito uništava tragove feromona koje mravi ostavljaju, čime se prekida njihova komunikacija, prenosi N1.