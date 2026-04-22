Nova romansa? Evo koga navodno ljubi poznati glumac

Nakon što su zajedno viđeni na prvom vikendu Coachelle, 28-godišnji glumac nominiran za Oscara Jacob Elordi i 30-godišnja manekenka Kendall Jenner potaknuli su glasine o vezi, a sada je neimenovani izvor potvrdio da se par viđa već neko vrijeme, piše Index.

Viđaju se već mjesecima

"Provode vrijeme zajedno i upoznaju se posljednjih nekoliko mjeseci", rekao je izvor za časopis People. Glasine su se dodatno pojačale ranije ovog mjeseca, nakon što su, prema objavi na profilu Deux Moi, navodno viđeni kako se "ljube" i kako su "bili nerazdvojni" tijekom nastupa Justina Biebera u subotu, 11. travnja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

View this post on Instagram A post shared by curators of pop culture (@deuxmoi)

Uloga Kylie Jenner

Prema drugom izvještaju, za njihovo je spajanje zaslužna Kendallina mlađa sestra Kylie. Ona je navodno provela vrijeme s Jacobom tijekom sezone dodjele nagrada, s obzirom na to da su i njezin dečko Timothee Chalamet i Jacob bili nominirani za više priznanja.

Prethodne veze

Inače, Elordi i Jenner nisu stranci jer su se tijekom godina pojavljivali na istim događajima. Glumca se posljednje povezivalo s Olivijom Jade, dok se manekenku ranije ove godine povezivalo s glazbenikom Bad Bunnyjem. Kendall je poznata po tome što svoj ljubavni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, iako su njezine veze u prošlosti bile medijski praćene.