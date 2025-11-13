Rijeka Žrnovnica se pretvorila u blato. Doznali smo što se događa: "Ovo nema značajan utjecaj na okoliš, nego je kratkotrajna posljedica radova"

Rijeka Žrnovnica, poznata po svojoj bistrini i iznimnoj ekološkoj vrijednosti, posljednjih je dana poprimila neuobičajenu tamno smeđu boju, zbog čega su mještani Žrnovnice i okolnih naselja izrazili zabrinutost. Iako se rijeka ponekad zamuti nakon obilnih kiša, ovoga puta oborine nije bilo, pa su mnogi pretpostavili da je riječ o radovima u koritu.

Žrnovnica je jedno od izvorišta pitke vode za dio Splita i aglomeracije, a u njoj živi i strogo zaštićena endemska pastrva, dodatno povećavajući važnost očuvanja njezina ekosustava.

Mještani uznemireni: “Ovo je rezultat diranja u vodotok”

“Rijeka se zna zamutiti nakon kiša, ali sada ih nije bilo. Ovo je rezultat diranja u vodotok, očito su radovi na samom koritu. U ovoj rijeci živi strogo zaštićena endemska pastrva i nisam siguran smije li se ovako prekopavati bez svih potrebnih dozvola”, rekao je za Dalmaciju Danas Ilija iz Žrnovnice.

Hrvatske vode: Radovi se odvijaju po projektu ViK-a

Iz Hrvatskih voda potvrđeno je da se radovi provode u sklopu projekta Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica, čiji je investitor Vodovod i kanalizacija Split.

Naveli su da se radi o zemljanim radovima polaganja cjevovoda ispod korita, te da Hrvatske vode nadziru poštivanje vodopravnih uvjeta.

Voditelj projekta za Dalmaciju Danas: “Zamućenje je neizbježno, ali kratkotrajno. Radimo po svim dozvolama.”

Voditelj projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin”, Mladen Mimica iz splitskog Vodovoda i kanalizacije, detaljno je objasnio za Dalmaciju Danas što se točno događa i zašto je rijeka promijenila boju.

– Radi se o posljedici radova koji su u tijeku. S kanalizacijskim i vodovodnim cjevovodima prolazimo ispod korita rijeke Žrnovnice. To je uobičajen način rada, u skladu s građevinskom dozvolom – kazao je Mimica.

Prema njegovim riječima, radovi se izvode tako da se polovica rijeke privremeno zagradi i napravi nasip, kako bi bageri mogli kopati rov bez ulaska u samu rijeku.

– Korito je široko oko 9 do 10 metara. Pola rijeke se zagradi, napravi se nasip, a unutar nasipa iskopa se rov dubine 80 centimetara ispod korita. U rov se polažu cjevovodi, betonira se, a zatim se sve vraća u prvobitno stanje. Potom se ista procedura radi s drugom polovicom rijeke. Za to vrijeme dolazi do zamućenja. To će trajati do kraja sljedećeg tjedna – pojasnio je Mimica.

Istaknuo je kako projekt ima sve potrebne dozvole:

– Rađena je studija utjecaja na okoliš. Sudjelovala su sva nadležna tijela, uključujući Ministarstvo zaštite okoliša. Ovo nije nikakav trajni niti značajan utjecaj na okoliš, nego kratkotrajna posljedica radova. Hrvatske vode i vodopravni inspektor upoznati su sa svime.

Mimica dodaje da će u drugoj fazi radova provjeriti postoji li način da se zamućenje dodatno smanji:

– Ovo je klasičan iskop u rijeci. Zamućenje je nemoguće izbjeći, ali pokušat ćemo ga ublažiti koliko god je moguće.

Zbog čega se sve radi?

Ugovor za projekt vrijedan više desetaka milijuna eura potpisan je u veljači 2024., a radovi traju 34 mjeseca. Projekt uključuje izgradnju više od 23 kilometra kanalizacije, gotovo 27 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda, brojne crpne stanice, novu vodospreme i više od 2.000 kućnih priključaka.

Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih zahvata na području Žrnovnice i Korešnice u posljednjih nekoliko desetljeća.

Mještani zabrinuti, stručnjaci poručuju – stanje će se normalizirati

Dok dio stanovnika Žrnovnice izražava zabrinutost zbog ekološkog utjecaja i zaštite endemske pastrve, stručne službe ističu kako su radovi privremeni i pod nadzorom, te da će se stanje rijeke normalizirati nakon završetka polaganja cjevovoda.