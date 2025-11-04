Rijeka promijenila ime stadiona

Prije nekoliko tjedana hrvatsku nogometnu zajednicu pogodila je tužna vijest – u 56. godini života preminuo je Dean Šćulac, dugogodišnji dopredsjednik HNK Rijeka i direktor tvrtke Stadion Kantrida, nakon duge borbe s teškom bolešću, piše Gol.hr.

Šćulac je od prvog dana bio pomoćnik Damiru Miškoviću i jedan je od najzaslužnijih za velike uspjehe kluba u hrvatskom prvenstvu.

Predsjednik Damir Mišković zajedno s cijelim klubom HNK Rijeka planira trajno sačuvati uspomenu na Deana Šćulca tako što će stadion dobiti njegovo ime, izvještava novinar Novog lista Danijel Vukušić.

Tako će se već sada bivša Rujevica zvati: Stadion HNK Rijeka 'Dean Šćulac'.