Rijeka povela rano protiv Hajduka, Fruk zabio glavom za 1:0

Na ispunjenoj Rujevici u tijeku je jadranski derbi 14. kola SuperSport HNL-a u kojem Rijeka dočekuje Hajduk. Domaća momčad u ovom susretu traži prekid niza od dva uzastopna ligaška poraza, dok Splićani žele nastaviti dobre rezultate i zadržati bodovni vrh prvenstva.
RIJEKA – HAJDUK: Poznat sastav Hajduka koji će istrčati protiv Rijeke
Rijeka je do prednosti stigla već u 4. minuti. Nakon akcije po lijevoj strani, Gojak ubacuje u kazneni prostor, a potpuno nečuvani Fruk skače najviše i glavom šalje loptu u mrežu za 1:0.
Utakmica je u tijeku...
