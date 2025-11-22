Close Menu

Rijeka povela rano protiv Hajduka, Fruk zabio glavom za 1:0

Loše vijesti za Hajduk

Na ispunjenoj Rujevici u tijeku je jadranski derbi 14. kola SuperSport HNL-a u kojem Rijeka dočekuje Hajduk. Domaća momčad u ovom susretu traži prekid niza od dva uzastopna ligaška poraza, dok Splićani žele nastaviti dobre rezultate i zadržati bodovni vrh prvenstva.

RIJEKA – HAJDUK: Poznat sastav Hajduka koji će istrčati protiv Rijeke

Rijeka je do prednosti stigla već u 4. minuti. Nakon akcije po lijevoj strani, Gojak ubacuje u kazneni prostor, a potpuno nečuvani Fruk skače najviše i glavom šalje loptu u mrežu za 1:0.

Utakmica je u tijeku...

